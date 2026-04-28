Нефть дорожает на фоне неопределенности в переговорах между США и Ираном
2026-04-28T09:34+0300
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть с утра резко подскочили, а сейчас растут умереннее, примерно на 1%, трейдеры оценивают повышающийся риск истощения резервов сырья и наблюдают за дальнейшими шагами к мирным переговорам между США и Ираном, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 9.10 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,4% относительно предыдущего закрытия, до 103,07 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на WTI дорожают на 1,45% - до 97,78 доллара. При этом ранее в ходе торгов вторника стоимость барреля Brent, но с более ранней поставкой, в июне, превысила отметку в 111 долларов. Газета Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных американских чиновников, утверждает, что президент США Дональд Трамп и его соратники скептически относятся к предложению иранской стороны открыть Ормузский пролив. По словам источников, они продолжат переговоры и, вероятно, "в ближайшие дни" представят ответные предложения. "Время идет. Каждый день ужесточается физический баланс, истощаются резервы (нефти - ред.) и повышается риск более резких скачков цен вверх", - приводит агентство Блумберг мнение старшего трейдера по энергетике в CIBC Private Wealth Group Ребекки Бабин (Rebecca Babin).
https://1prime.ru/20260428/neft-869500049.html
https://1prime.ru/20260427/iran-869486940.html
Нефть дорожает более чем на 1% на неопределенности в переговорах между США и Ираном
Цена на нефть Brent превысила 111 долларов впервые с 7 апреля
Экономист рассказал, почему Иран может уменьшить объемы добычи нефти