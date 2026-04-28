Цена барреля нефти марки WTI поднялась выше 100 долларов

2026-04-28T14:07+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы роста во вторник днем, а стоимость барреля американской марки WTI впервые с 13 апреля поднялась выше 100 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 13.24 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,99% относительно предыдущего закрытия - до 104,73 доллара за баррель. А июньские фьючерсы на WTI дорожали на 3,79% - до 100,02 доллара, показатель впервые с 13 апреля превысил отметку в 100 долларов.

