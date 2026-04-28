Цена барреля нефти Brent превысила 112 долларов впервые с 23 марта

Цена барреля нефти Brent превысила 112 долларов впервые с 23 марта - 28.04.2026, ПРАЙМ

Цена барреля нефти Brent превысила 112 долларов впервые с 23 марта

Мировые цены на нефть укорили рост во вторник днем, стоимость барреля Brent с поставкой в июне впервые с 23 марта превысила 112 долларов, следует из данных... | 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T15:29+0300

2026-04-28T15:29+0300

2026-04-28T15:29+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть укорили рост во вторник днем, стоимость барреля Brent с поставкой в июне впервые с 23 марта превысила 112 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 14.52 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 3,4% относительно предыдущего закрытия - до 111,91 доллара за баррель. Минутами ранее показатель максимально поднимался до 112,08 доллара - впервые с 23 марта. Июньские фьючерсы на WTI дорожали на 5,25% - до 101,43 доллара.

нефть