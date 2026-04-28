https://1prime.ru/20260428/neft-869513867.html

Всемирный банк спрогнозировал рост цен на нефть и газ в 2026 году

2026-04-28T17:24+0300

нефть

ближний восток

ормузский пролив

европа

всемирный банк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672587_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_cbd5382bb53d3683e20b968f356e997c.jpg

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Цены на нефть и газ поднимутся в текущем году на 25% по сравнению с 2025 годом, а в целом цены на энергоносители вырастут на 24% на фоне конфликта на Ближнем Востоке, прогнозирует Всемирный банк. Так, средняя стоимость нефти Brent в текущем году составит 86 долларов за баррель, что на 24,6% больше по сравнению с 69 долларами годом ранее, а в следующем году показатель опустится на 18,6%, до 70 долларов за баррель, прогнозирует организация. В то же время цены на газ в Европе увеличатся в 2026 году на 25,4%, а в следующем - уменьшатся на 20%, говорится в прогнозе. Цены на австралийский уголь вырастут в текущем году на 19,9%, в следующем - сократятся на 11,5%. "В 2026 году индекс цен на энергоносители Всемирного банка, по прогнозам, вырастет на 24% (в годовом исчислении) - это первый годовой рост с 2022 года - за которым последует снижение на 17% в 2027 году", - говорится в докладе. Такой прогноз предполагает, что наиболее острая фаза сбоев закончится в мае, а экспорт энергоносителей через Ормузский пролив постепенно вернется к довоенному уровню к октябрю, и среднесрочное влияние на торговлю и производственные мощности будет ограниченным, сообщает Всемирный банк. Эскалация на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

