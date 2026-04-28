Пять рейсов Nordwind задерживаются из-за ограничений в аэропорту Сочи - 28.04.2026, ПРАЙМ
Пять рейсов Nordwind задерживаются из-за ограничений в аэропорту Сочи
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Пять рейсов авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") задерживаются из-за временных ограничений в аэропорту Сочи, сообщил перевозчик. Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи во вторник в 2.12 мск. Ограничения были сняты в 5.24 мск. "28 апреля в связи с временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту Сочи задерживается выполнение рейсов: EO/N4-520 Курган - Сочи, EO/N4-431 Сочи - Оренбург, EO/N4-432 Оренбург - Сочи... N4-503 Сочи - Екатеринбург, N4-504 Екатеринбург - Сочи", - говорится в сообщениях авиакомпании. Пассажирам задержанных рейсов будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, отметили в Nordwind.
08:11 28.04.2026
 
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Пять рейсов авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") задерживаются из-за временных ограничений в аэропорту Сочи, сообщил перевозчик.
Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи во вторник в 2.12 мск. Ограничения были сняты в 5.24 мск.
"28 апреля в связи с временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту Сочи задерживается выполнение рейсов: EO/N4-520 Курган - Сочи, EO/N4-431 Сочи - Оренбург, EO/N4-432 Оренбург - Сочи... N4-503 Сочи - Екатеринбург, N4-504 Екатеринбург - Сочи", - говорится в сообщениях авиакомпании.
Пассажирам задержанных рейсов будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, отметили в Nordwind.
