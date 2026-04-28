https://1prime.ru/20260428/nordwind--869498024.html
Пять рейсов Nordwind задерживаются из-за ограничений в аэропорту Сочи
Пять рейсов Nordwind задерживаются из-за ограничений в аэропорту Сочи - 28.04.2026, ПРАЙМ
Пять рейсов Nordwind задерживаются из-за ограничений в аэропорту Сочи
Пять рейсов авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") задерживаются из-за временных ограничений в аэропорту Сочи, сообщил перевозчик. | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T08:11+0300
2026-04-28T08:11+0300
2026-04-28T08:11+0300
бизнес
сочи
екатеринбург
оренбург
nordwind
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/76314/93/763149394_0:104:700:498_1920x0_80_0_0_7edeb53202ab8cc763d10b986dca7e60.jpg
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Пять рейсов авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") задерживаются из-за временных ограничений в аэропорту Сочи, сообщил перевозчик. Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи во вторник в 2.12 мск. Ограничения были сняты в 5.24 мск. "28 апреля в связи с временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту Сочи задерживается выполнение рейсов: EO/N4-520 Курган - Сочи, EO/N4-431 Сочи - Оренбург, EO/N4-432 Оренбург - Сочи... N4-503 Сочи - Екатеринбург, N4-504 Екатеринбург - Сочи", - говорится в сообщениях авиакомпании. Пассажирам задержанных рейсов будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, отметили в Nordwind.
сочи
екатеринбург
оренбург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76314/93/763149394_0:38:700:563_1920x0_80_0_0_91f068e3920915efc1c7d9849d882c42.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, сочи, екатеринбург, оренбург, nordwind, росавиация
Бизнес, СОЧИ, ЕКАТЕРИНБУРГ, Оренбург, Nordwind, Росавиация
Пять рейсов Nordwind задерживаются из-за ограничений в аэропорту Сочи
Пять рейсов Nordwind задерживаются из-за временных ограничений в аэропорту Сочи