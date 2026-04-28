Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОАЭ выходят из ОПЕК И ОПЕК+, пишут СМИ - 28.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260428/oae-869510042.html
ОАЭ выходят из ОПЕК И ОПЕК+, пишут СМИ
2026-04-28T15:48+0300
оаэ
опек
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862894279_0:191:2963:1857_1920x0_80_0_0_fd5b5895fb8ab627c2d348dd4368f838.jpg
ДУБАЙ, 28 апр - ПРАЙМ. ОАЭ с 1 мая выходят из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и альянса ОПЕК+, сообщает эмиратское информационное госагентство WAM."Объединенные Арабские Эмираты сегодня объявили о своем решении выйти из Организации стран-экспортеров нефти и ОПЕК+, которое вступит в силу с 1 мая 2026 года", - говорится в сообщении.Это решение, согласно информации агентства, "исходит из долгосрочного стратегического и экономического видения и интересов развития энергетического сектора ОАЭ и подтверждает приверженность страны роли ответственного и надежного производителя, ориентированного на будущее мировых энергетических рынков".
https://1prime.ru/20260413/kitay-869130014.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862894279_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_1aa82789ba208a223459310f71936ed0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
15:48 28.04.2026
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкФлаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ)
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2026
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) . Архивное фото
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДУБАЙ, 28 апр - ПРАЙМ. ОАЭ с 1 мая выходят из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и альянса ОПЕК+, сообщает эмиратское информационное госагентство WAM.
"Объединенные Арабские Эмираты сегодня объявили о своем решении выйти из Организации стран-экспортеров нефти и ОПЕК+, которое вступит в силу с 1 мая 2026 года", - говорится в сообщении.
Это решение, согласно информации агентства, "исходит из долгосрочного стратегического и экономического видения и интересов развития энергетического сектора ОАЭ и подтверждает приверженность страны роли ответственного и надежного производителя, ориентированного на будущее мировых энергетических рынков".
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
Китай готов укреплять энергосотрудничество с ОАЭ
13 апреля, 18:18
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала