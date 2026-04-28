ОАЭ выходят из ОПЕК И ОПЕК+, пишут СМИ
ОАЭ с 1 мая выходят из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и альянса ОПЕК+, сообщает эмиратское информационное госагентство WAM. | 28.04.2026, ПРАЙМ
ДУБАЙ, 28 апр - ПРАЙМ. ОАЭ с 1 мая выходят из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и альянса ОПЕК+, сообщает эмиратское информационное госагентство WAM."Объединенные Арабские Эмираты сегодня объявили о своем решении выйти из Организации стран-экспортеров нефти и ОПЕК+, которое вступит в силу с 1 мая 2026 года", - говорится в сообщении.Это решение, согласно информации агентства, "исходит из долгосрочного стратегического и экономического видения и интересов развития энергетического сектора ОАЭ и подтверждает приверженность страны роли ответственного и надежного производителя, ориентированного на будущее мировых энергетических рынков".
WAM: ОАЭ выходят из ОПЕК И ОПЕК+
