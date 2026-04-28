СМИ: выход ОАЭ из ОПЕК повысит гибкость реагирования на динамику рынка

2026-04-28T16:10+0300

ДУБАЙ (ОАЭ), 28 апр - ПРАЙМ. Решение о выходе ОАЭ из ОПЕК повысит гибкость реагирования на динамику рынка, сообщает эмиратское информационное агентство WAM. "Это решение подтверждает эволюцию отраслевой политики, направленную на повышение гибкости в реагировании на динамику рынка, и одновременно на продолжение внесения вклада в обеспечение стабильности рынка продуманным и ответственным образом", - говорится в сообщении агентства. Ранее агентство сообщило о выходе ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая этого года. "ОАЭ являются одним из наиболее конкурентоспособных производителей нефти в мире с точки зрения стоимости, а также одним из наиболее низких по выбросу углеводородов", - отмечает агентство.

