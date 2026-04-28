СМИ рассказали, как ОАЭ будут увеличивать добычу нефти после выхода из ОПЕК

Объединенные Арабские Эмираты намерены ответственно увеличивать добычу нефти после выхода из ОПЕК, передает государственное информационное агентство ОАЭ WAM. | 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T16:20+0300

ДУБАЙ, 28 апр - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты намерены ответственно увеличивать добычу нефти после выхода из ОПЕК, передает государственное информационное агентство ОАЭ WAM. Ранее агентство проинформировало о выходе ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. "После выхода из ОПЕК ОАЭ продолжат ответственно выполнять свою роль, постепенно и обдуманно наращивая добычу в соответствии со спросом и рыночными условиями", - сообщает агентство. Согласно агентству, ОАЭ после выхода из ОПЕК сохранит приверженность стабильности мировых рынков и сотрудничеству с производителями и потребителями нефти.

нефть, оаэ, опек