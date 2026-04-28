https://1prime.ru/20260428/oae-869511223.html
СМИ рассказали, как ОАЭ будут увеличивать добычу нефти после выхода из ОПЕК
2026-04-28T16:20+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
ДУБАЙ, 28 апр - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты намерены ответственно увеличивать добычу нефти после выхода из ОПЕК, передает государственное информационное агентство ОАЭ WAM. Ранее агентство проинформировало о выходе ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. "После выхода из ОПЕК ОАЭ продолжат ответственно выполнять свою роль, постепенно и обдуманно наращивая добычу в соответствии со спросом и рыночными условиями", - сообщает агентство. Согласно агентству, ОАЭ после выхода из ОПЕК сохранит приверженность стабильности мировых рынков и сотрудничеству с производителями и потребителями нефти.
https://1prime.ru/20260428/oae-869510872.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Энергетика, Нефть, ОАЭ, ОПЕК
