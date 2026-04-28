https://1prime.ru/20260428/oae-869514257.html

ОАЭ после выхода из ОПЕК+ не смогут восполнить нефтедобычу, считает эксперт

2026-04-28T17:37+0300

нефть

мировая экономика

оаэ

ближний восток

ормузский пролив

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/28/840752890_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_15d1c0c845e9c59b24d9735501db2f3c.jpg

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Мировой нефтяной рынок потерял более 10 миллионов баррелей в сутки из-за конфликта на Ближнем Востоке, поэтому Объединенным Арабским Эмиратам с потенциалом добычи до 5 миллионов баррелей в сутки не удастся нарастить производство так, чтобы в одиночку восполнить эти потери после выхода страны из сделки ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи, такое мнение высказала РИА Новости управляющий партнер коммуникационного агентства "Голдман и По" Ольга Попкова. ОАЭ с 1 мая выходят из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и альянса ОПЕК+, сообщило во вторник эмиратское информационное госагентство WAM. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерении ОАЭ, решение может быть вызвано экономическим положением страны, вызванным событиями на Ближнем Востоке. "ОАЭ долго готовились нарастить добычу до 5 миллионов баррелей в сутки к 2027 году, но ОПЕК+ ограничивал их 3,4 миллиона. … Для мирового рынка выход ОАЭ — плохой знак: дисциплина ОПЕК+ под вопросом. Но в ближайшее время ситуация не изменится: война убрала с рынка более 10 миллионов баррелей в сутки, и объемы Эмиратов эту потерю не компенсируют", - прокомментировала Попкова. В результате остановки судоходства в Ормузском проливе на полную мощность заработал терминал Фуджейра в ОАЭ в обход пролива. "Оставаться в картеле стало невыгодно", - заметила собеседница агентства. Цены останутся высокими, пока не наладится проход через Ормузский пролив, считает Попкова. "А когда это случится, дополнительные баррели от ОАЭ потянут цены вниз", - заключила она. Мировые цены на нефть преимущественно растут на этой неделе. В понедельник на фоне несостоявшихся переговоров США и Ирана в Пакистане цены на нефть поднимались более чем на 2%, до 101 доллара за баррель. А во вторник цена уже превышает 112 долларов.

https://1prime.ru/20260428/oae-869511223.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

