Глава ADNOC прокомментировал выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+
Глава ADNOC прокомментировал выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ - 28.04.2026, ПРАЙМ
Глава ADNOC прокомментировал выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+
Решение ОАЭ о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ отражает реальные возможности страны по добыче нефти, заявил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ и главный... | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T19:18+0300
2026-04-28T19:18+0300
2026-04-28T19:18+0300
ДУБАЙ, 28 апр - ПРАЙМ. Решение ОАЭ о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ отражает реальные возможности страны по добыче нефти, заявил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ и главный исполнительный директор национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан аль-Джабер. ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+, сообщило во вторник эмиратское информационное госагентство WAM. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерении ОАЭ, решение может быть вызвано экономическим положением страны из-за событий на Ближнем Востоке. "ОАЭ приняли суверенное решение, соответствующее их долгосрочной энергетической стратегии, реальным производственным возможностям и национальным интересам, а также стабильности мирового энергетического рынка", - написал Султан аль-Джабер в соцсети Х. Ранее в ОАЭ заявляли о стремлении увеличить добычу нефти до 5 миллионов баррелей в сутки к 2027 году.
оаэ
абу-даби
ближний восток
нефть, мировая экономика, оаэ, абу-даби, ближний восток, опек
Нефть, Мировая экономика, ОАЭ, Абу-Даби, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ОПЕК
Глава ADNOC прокомментировал выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+
Глава ADNOC Аль-Джабер: выход ОАЭ из ОПЕК отражает реальные возможности по добыче нефти
ДУБАЙ, 28 апр - ПРАЙМ. Решение ОАЭ о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ отражает реальные возможности страны по добыче нефти, заявил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ и главный исполнительный директор национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан аль-Джабер.
ОАЭ
с 1 мая выходят из ОПЕК
и ОПЕК+, сообщило во вторник эмиратское информационное госагентство WAM. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерении ОАЭ, решение может быть вызвано экономическим положением страны из-за событий на Ближнем Востоке
.
"ОАЭ приняли суверенное решение, соответствующее их долгосрочной энергетической стратегии, реальным производственным возможностям и национальным интересам, а также стабильности мирового энергетического рынка", - написал Султан аль-Джабер в соцсети Х.
Ранее в ОАЭ заявляли о стремлении увеличить добычу нефти до 5 миллионов баррелей в сутки к 2027 году.
ОАЭ после выхода из ОПЕК+ не смогут восполнить нефтедобычу, считает эксперт