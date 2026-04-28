Глава ADNOC прокомментировал выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+

Решение ОАЭ о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ отражает реальные возможности страны по добыче нефти, заявил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ и главный... | 28.04.2026, ПРАЙМ

ДУБАЙ, 28 апр - ПРАЙМ. Решение ОАЭ о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ отражает реальные возможности страны по добыче нефти, заявил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ и главный исполнительный директор национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан аль-Джабер. ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+, сообщило во вторник эмиратское информационное госагентство WAM. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерении ОАЭ, решение может быть вызвано экономическим положением страны из-за событий на Ближнем Востоке. "ОАЭ приняли суверенное решение, соответствующее их долгосрочной энергетической стратегии, реальным производственным возможностям и национальным интересам, а также стабильности мирового энергетического рынка", - написал Султан аль-Джабер в соцсети Х. Ранее в ОАЭ заявляли о стремлении увеличить добычу нефти до 5 миллионов баррелей в сутки к 2027 году.

