МИД ОАЭ назвал решение выйти из ОПЕК стратегическим
МИД ОАЭ назвал решение выйти из ОПЕК стратегическим - 28.04.2026, ПРАЙМ
МИД ОАЭ назвал решение выйти из ОПЕК стратегическим
Решение ОАЭ выйти из ОПЕК и альянса ОПЕК+ является стратегическим и основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по...
2026-04-28T20:34+0300
2026-04-28T20:34+0300
2026-04-28T20:34+0300
ДОХА, 28 апр - ПРАЙМ. Решение ОАЭ выйти из ОПЕК и альянса ОПЕК+ является стратегическим и основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. "Выход ОАЭ из ОПЕК - это суверенный, стратегический выбор, основанный на их долгосрочном экономическом видении. Это целенаправленный шаг по повышению гибкости в использовании энергетических мощностей, укреплению национального развития, повышению доверия к рынку и поддержке глобальной энергетической стабильности", - написала она в социальной сети Х. Как отметила аль-Хамели, этот шаг представляет собой "эволюцию в том, как ОАЭ взаимодействуют с международными энергетическими рынками с учетом продвижения ответственной стратегической независимости при сохранении статуса надежного партнера". Ранее власти ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая спустя более полувека членства в организации стран-экспортеров нефти.
нефть, оаэ, опек, мид
МИД ОАЭ назвал решение выйти из ОПЕК стратегическим
Аль-Хамели назвала решение ОАЭ выйти из ОПЕК и альянса ОПЕК+ стратегическим
ДОХА, 28 апр - ПРАЙМ. Решение ОАЭ выйти из ОПЕК и альянса ОПЕК+ является стратегическим и основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели.
"Выход ОАЭ
из ОПЕК
- это суверенный, стратегический выбор, основанный на их долгосрочном экономическом видении. Это целенаправленный шаг по повышению гибкости в использовании энергетических мощностей, укреплению национального развития, повышению доверия к рынку и поддержке глобальной энергетической стабильности", - написала она в социальной сети Х
.
Как отметила аль-Хамели, этот шаг представляет собой "эволюцию в том, как ОАЭ взаимодействуют с международными энергетическими рынками с учетом продвижения ответственной стратегической независимости при сохранении статуса надежного партнера".
Ранее власти ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая спустя более полувека членства в организации стран-экспортеров нефти.
