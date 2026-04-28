https://1prime.ru/20260428/oae-869518839.html

МИД ОАЭ назвал решение выйти из ОПЕК стратегическим

МИД ОАЭ назвал решение выйти из ОПЕК стратегическим - 28.04.2026, ПРАЙМ

МИД ОАЭ назвал решение выйти из ОПЕК стратегическим

Решение ОАЭ выйти из ОПЕК и альянса ОПЕК+ является стратегическим и основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по... | 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T20:34+0300

2026-04-28T20:34+0300

2026-04-28T20:34+0300

нефть

оаэ

опек

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0f/868330839_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d4c21c5bfd3b7f2d67de1f8ff4cae770.jpg

ДОХА, 28 апр - ПРАЙМ. Решение ОАЭ выйти из ОПЕК и альянса ОПЕК+ является стратегическим и основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. "Выход ОАЭ из ОПЕК - это суверенный, стратегический выбор, основанный на их долгосрочном экономическом видении. Это целенаправленный шаг по повышению гибкости в использовании энергетических мощностей, укреплению национального развития, повышению доверия к рынку и поддержке глобальной энергетической стабильности", - написала она в социальной сети Х. Как отметила аль-Хамели, этот шаг представляет собой "эволюцию в том, как ОАЭ взаимодействуют с международными энергетическими рынками с учетом продвижения ответственной стратегической независимости при сохранении статуса надежного партнера". Ранее власти ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая спустя более полувека членства в организации стран-экспортеров нефти.

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, оаэ, опек, мид