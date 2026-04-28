https://1prime.ru/20260428/oae-869519028.html

ОАЭ продолжат сотрудничать с партнерами после выхода из ОПЕК, заявили в МИД

2026-04-28T20:51+0300

нефть

оаэ

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862894279_0:191:2963:1857_1920x0_80_0_0_fd5b5895fb8ab627c2d348dd4368f838.jpg

ДОХА, 28 апр - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) продолжат тесно сотрудничать и укреплять взаимодействие с партнерами после выхода из ОПЕК и альянса ОПЕК+ с 1 мая, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. "ОАЭ продолжат тесно сотрудничать с партнерами, углублять двустороннее и многостороннее сотрудничество, вносить вклад в стабильные, хорошо функционирующие рынки с большей гибкостью и оперативностью после выхода из ОПЕК", - написала она в социальной сети X.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

