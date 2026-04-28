ОАЭ продолжат сотрудничать с партнерами после выхода из ОПЕК, заявили в МИД
2026-04-28T20:51+0300
ДОХА, 28 апр - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) продолжат тесно сотрудничать и укреплять взаимодействие с партнерами после выхода из ОПЕК и альянса ОПЕК+ с 1 мая, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. "ОАЭ продолжат тесно сотрудничать с партнерами, углублять двустороннее и многостороннее сотрудничество, вносить вклад в стабильные, хорошо функционирующие рынки с большей гибкостью и оперативностью после выхода из ОПЕК", - написала она в социальной сети X.
