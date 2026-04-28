https://1prime.ru/20260428/opek-869515382.html

Эксперты предрекли гонку предложения нефти после выхода ОАЭ из ОПЕК

Выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ может запустить гонку предложения нефти на мировом рынке после открытия Ормузского пролива, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. | 28.04.2026, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861916613_0:168:3045:1880_1920x0_80_0_0_41bc0e87d30f4c386993351e8a0b3ee8.jpg

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ может запустить гонку предложения нефти на мировом рынке после открытия Ормузского пролива, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+, сообщило во вторник эмиратское информационное госагентство WAM. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерении ОАЭ, решение может быть вызвано экономическим положением страны из-за событий на Ближнем Востоке. "Когда завершится конфликт, все будут наращивать нефтедобычу. И впереди нас ждет гонка предложения. Ситуация, при которой страны будут наращивать нефтедобычу с тем, чтобы компенсировать финансовые потери, это будет приводить к снижению цен на нефть, стабилизации цен на сравнительно низких уровнях, сначала на уровне менее чем 70 долларов за баррель, затем менее чем 60 долларов за баррель", - прокомментировал независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. ОАЭ обеспечивают порядка 4% мировой добычи нефти, обладают обширными запасами. Выход страны из ОПЕК - это возможность не соблюдать установленные организацией квоты, то есть возможность нарастить добычу, однако в краткосрочной перспективе это вряд ли возможно из-за продолжающейся блокировки Ормузского пролива, отметила научный сотрудник лаборатории отраслевых рынков и инфраструктуры Института Гайдара Анастасия Левченко.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

