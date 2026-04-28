Эксперты предрекли гонку предложения нефти после выхода ОАЭ из ОПЕК - 28.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260428/opek-869515382.html
Эксперты предрекли гонку предложения нефти после выхода ОАЭ из ОПЕК
Выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ может запустить гонку предложения нефти на мировом рынке после открытия Ормузского пролива, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. | 28.04.2026, ПРАЙМ
нефть
рынок
оаэ
ормузский пролив
ближний восток
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861916613_0:168:3045:1880_1920x0_80_0_0_41bc0e87d30f4c386993351e8a0b3ee8.jpg
https://1prime.ru/20260428/opek-869512549.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861916613_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_4e8589072c010254c84b791ecadf32a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Эксперты: выход ОАЭ из ОПЕК может запустить гонку предложения нефти на мировом рынке

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг ОПЕК
Флаг ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2026
Флаг ОПЕК. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ может запустить гонку предложения нефти на мировом рынке после открытия Ормузского пролива, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+, сообщило во вторник эмиратское информационное госагентство WAM. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерении ОАЭ, решение может быть вызвано экономическим положением страны из-за событий на Ближнем Востоке.
"Когда завершится конфликт, все будут наращивать нефтедобычу. И впереди нас ждет гонка предложения. Ситуация, при которой страны будут наращивать нефтедобычу с тем, чтобы компенсировать финансовые потери, это будет приводить к снижению цен на нефть, стабилизации цен на сравнительно низких уровнях, сначала на уровне менее чем 70 долларов за баррель, затем менее чем 60 долларов за баррель", - прокомментировал независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
ОАЭ обеспечивают порядка 4% мировой добычи нефти, обладают обширными запасами. Выход страны из ОПЕК - это возможность не соблюдать установленные организацией квоты, то есть возможность нарастить добычу, однако в краткосрочной перспективе это вряд ли возможно из-за продолжающейся блокировки Ормузского пролива, отметила научный сотрудник лаборатории отраслевых рынков и инфраструктуры Института Гайдара Анастасия Левченко.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2026
ОПЕК не знала о планах ОАЭ выйти из организации, сообщил источник
16:49
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала