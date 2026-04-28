https://1prime.ru/20260428/rossija-869492912.html

Моргулов рассказал о координации с Китаем по Ближнему Востоку

2026-04-28T02:01+0300

экономика

энергетика

россия

китай

ближний восток

рф

оон

совбез

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869492912.jpg?1777331606

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия и Китай выступают за мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Россия и Китай с самого начала кризиса прямо говорят о его первопричине - американо-израильской агрессии, развязанной под прикрытием переговоров, без санкции СБ ООН, в нарушение международного права. Военные действия поставили регион на грань полномасштабной войны, нанесли чувствительный удар по мировой экономике", - сказал Моргулов газете "Известия". "У нас с китайскими друзьями хорошие отношения и с Ираном, и с арабскими государствами Персидского залива. Мы вместе твердо выступаем за скорейшее мирное урегулирование конфликта", - отметил дипломат. По его словам, КНР и РФ указывают на назревшую необходимость переформатирования архитектуры безопасности в Персидском заливе и в целом на Ближнем Востоке, "вызванную растущим недоверием региональных государств к способности, а главное - искренности намерений США обеспечить там стабильность". Он также отметил, что о единстве подходов двух стран к ситуации наглядно свидетельствует тот факт, что Москва и Пекин солидарно заветировали проект резолюции Совбеза ООН по судоходству в Ормузском проливе, который, по общему мнению, не только не способствовал разрешению кризиса, но и создал бы предпосылки для злоупотреблений в системе международных отношений. "Если бы эта инициатива прошла, смею предположить, что последующее американо-иранское перемирие, скорее всего, не состоялось бы", - добавил посол. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

