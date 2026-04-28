СМИ: рэпер Freeze Corleone получил условный срок за оправдание терроризма

2026-04-28T00:27+0300

ПАРИЖ, 28 апр - ПРАЙМ. Суд во французской Ницце приговорил рэпера Freeze Corleone к 15 месяцам условного заключения, штрафу в размере 50 тысяч евро и запретил исполнителю въезд в департамент Приморские Альпы на юге страны на три года за оправдание терроризма, сообщает телеканал BFMTV. "Рэпер Freeze Corleone был приговорен (судом – ред.) в Ницце к 15 месяцам условного тюремного заключения за оправдание терроризма. Он также был приговорен к штрафу в размере 50 тысяч евро, и (судебная инстанция – ред.) запретила ему въезд в департамент Приморские Альпы на три года", - говорится в сообщении. По информации телеканала, суд заинтересовался рэпером после получения ряда жалоб на него со стороны родственников жертв террористического акта 14 июля 2016 года в Ницце. Родственники погибших увидели в некоторых строках песни Haaland, которую исполнял Freeze Corleone, отсылки на трагические события 2016 года. К ним присоединилось несколько неправительственных организаций (НПО), таких как Une Voix des Enfants ("Голос детей") и Life for Nice ("Жизнь для Ниццы"), за счет чего общее количество истцов достигло десяти. В ходе судебного заседания сторона обвинения запросила 18 месяцев условного тюремного заключения для рэпера и штраф в 50 тысяч евро, а также заявила, что текст песни был провокационным и содержал "тошнотворную идеологическую подоплеку". Сторона защиты апеллировала к принципу свободы выражения мнений, в том числе в среде исполнителей рэпа, и утверждала, что доказательств того, что текст песни Freeze Corleone содержит отсылки на теракт 2016 года, нет, уточняет BFMTV. В конце концов, инстанция встала на сторону обвинения и отклонила ходатайство ответчика об отзыве иска, признав рэпера виновным в оправдании терроризма. Инстанция практически удовлетворила ходатайство истцов, однако приговорила исполнителя к 15, а не 18 месяцам условного заключения и запретила ему въезд на территорию департамента Приморские Альпы, в состав которого входит Ницца, говорится в материале. Сам Freeze Corleone не явился на заседание, сославшись на получение угроз в свой адрес и на то, что он не согласен с обвинениями. Несмотря на это, ему, согласно решениям инстанции, придется выплатить каждому из истцов по 2800 евро в качестве компенсации морального ущерба, а также оплатить судебные издержки на сумму 700 евро, сообщает телеканал. Вечером 14 июля 2016 года в Ницце водитель грузовика протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной, чтобы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Жертвами стали 86 человек. Среди них были две гражданки России, Виктория Савченко и Алина Богданова. Еще 450 человек получили ранения. Теракт совершил уроженец Туниса Мохамед Лахуайедж-Бухлель 1985 года рождения. По данным мэрии, в момент теракта на набережной находились около 30 тысяч человек. По свидетельствам очевидцев, грузовик двигался со скоростью около 50 километров в час. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России и ряде других стран террористическая группировка "Исламское государство".

