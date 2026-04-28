СМИ узнали о возможном соглашении США и Ирана - 28.04.2026, ПРАЙМ
СМИ узнали о возможном соглашении США и Ирана
2026-04-28T06:32+0300
06:32 28.04.2026
 
СМИ узнали о возможном соглашении США и Ирана

CNN: соглашение США и Ирана может касаться возвращения к довоенному статусу-кво

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Обсуждаемое потенциальное соглашение США и Ирана может касаться возвращения к довоенному статусу-кво, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Может, США и Иран и не встретились для второго раунда переговоров в Пакистане, стороны не так далеки друг от друга, как кажется. Интенсивная дипломатическая работа продолжается за кулисами, и текущие переговоры сосредоточены на поэтапном процессе, в рамках которого первая часть потенциального соглашения будет посвящена возвращению к довоенному статусу-кво и открытию Ормузского пролива без ограничений и пошлин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вопрос о ядерной программе Ирана "будет рассмотрен позже". По информации источников CNN, посредники оказывают давление на обе стороны с целью достижения соглашения, и ближайшие несколько дней "будут особенно важны".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели, президент США Дональд Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
 
