"Теперь они сами по себе": в США в резкой форме отказали на просьбы Украины
"Теперь они сами по себе": в США в резкой форме отказали на просьбы Украины - 28.04.2026, ПРАЙМ
"Теперь они сами по себе": в США в резкой форме отказали на просьбы Украины
США не думают о необходимости продолжать поддержку Украины, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с Джорджем Гэллоуэем на его YouTube-канале. | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T07:14+0300
2026-04-28T07:14+0300
2026-04-28T07:14+0300
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. США не думают о необходимости продолжать поддержку Украины, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с Джорджем Гэллоуэем на его YouTube-канале."Она (Украина. — Прим. ред.) просто исчезла из списка приоритетов. Послушайте, мы уже все свои ракеты в Иране истратили. Нам больше нечего давать Украине. Теперь они сами по себе", — сказал он.На прошлой неделе Центр стратегических и международных исследований (CSIS) предупредил, что из-за исчерпания арсеналов в ходе конфликта с Ираном Вашингтон может остаться без важных высокоточных ракет.Эксперты считают, что процесс восстановления запасов может занять несколько лет.Ранее Владимир Зеленский в интервью Associated Press выразил опасения, что киевский режим останется без вооружения вследствие войны в Иране. Он отметил, что комплексы Patriot никогда не поставлялись в нужных объемах, и, если конфликт на Ближнем Востоке не завершится в скором времени, объемы поставок оружия Украине будут сокращаться с каждым днем.
украина
иран
сша
цру, владимир зеленский, общество , украина, иран, мировая экономика, сша
Спецоперация на Украине, ЦРУ, Владимир Зеленский, Общество , УКРАИНА, ИРАН, Мировая экономика, США
"Теперь они сами по себе": в США в резкой форме отказали на просьбы Украины
