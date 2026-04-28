"Теперь они сами по себе": в США в резкой форме отказали на просьбы Украины - 28.04.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Теперь они сами по себе": в США в резкой форме отказали на просьбы Украины
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. США не думают о необходимости продолжать поддержку Украины, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с Джорджем Гэллоуэем на его YouTube-канале."Она (Украина. — Прим. ред.) просто исчезла из списка приоритетов. Послушайте, мы уже все свои ракеты в Иране истратили. Нам больше нечего давать Украине. Теперь они сами по себе", — сказал он.На прошлой неделе Центр стратегических и международных исследований (CSIS) предупредил, что из-за исчерпания арсеналов в ходе конфликта с Ираном Вашингтон может остаться без важных высокоточных ракет.Эксперты считают, что процесс восстановления запасов может занять несколько лет.Ранее Владимир Зеленский в интервью Associated Press выразил опасения, что киевский режим останется без вооружения вследствие войны в Иране. Он отметил, что комплексы Patriot никогда не поставлялись в нужных объемах, и, если конфликт на Ближнем Востоке не завершится в скором времени, объемы поставок оружия Украине будут сокращаться с каждым днем.
https://1prime.ru/20260428/ukraina-869496779.html
https://1prime.ru/20260428/zapad-869496495.html
"Теперь они сами по себе": в США в резкой форме отказали на просьбы Украины

Экс-офицер ЦРУ Джонсон: Киев выпал из приоритетов США, отныне он сам по себе

МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. США не думают о необходимости продолжать поддержку Украины, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с Джорджем Гэллоуэем на его YouTube-канале.
"Она (Украина. — Прим. ред.) просто исчезла из списка приоритетов. Послушайте, мы уже все свои ракеты в Иране истратили. Нам больше нечего давать Украине. Теперь они сами по себе", — сказал он.
Работа в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2026
"Вызывает смех": в США резко ответили на слова о победе Украины над Россией
07:13
На прошлой неделе Центр стратегических и международных исследований (CSIS) предупредил, что из-за исчерпания арсеналов в ходе конфликта с Ираном Вашингтон может остаться без важных высокоточных ракет.
Эксперты считают, что процесс восстановления запасов может занять несколько лет.
Ранее Владимир Зеленский в интервью Associated Press выразил опасения, что киевский режим останется без вооружения вследствие войны в Иране. Он отметил, что комплексы Patriot никогда не поставлялись в нужных объемах, и, если конфликт на Ближнем Востоке не завершится в скором времени, объемы поставок оружия Украине будут сокращаться с каждым днем.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2026
"Этого уже недостаточно": на Западе забили тревогу из-за ситуации в Киеве
07:09
 
