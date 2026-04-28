https://1prime.ru/20260428/tramp-869494727.html

Трамп скептически относится к предложению Ирана по Ормузу, пишут СМИ

2026-04-28T04:38+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869494727.jpg?1777342541

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и его команда скептически относятся к предложению иранской стороны по открытию Ормузского пролива, утверждает газета Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных американских чиновников. Ранее портал Axios со ссылкой на американского чиновника и еще два осведомленных источника сообщал, что Иран предложил США сделку, предполагающую открытие Ормузского пролива и перенос обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок. "Трамп и его команда национальной безопасности скептически относятся к предложению Ирана о сделке, которая подразумевает открытие Ормузского пролива и приостановку обсуждений по ядерной программе", - пишет издание. По информации чиновников, Вашингтон продолжит переговоры с Тегераном и, вероятно, "в ближайшие дни" представит ответные предложения. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

