Трамп скептически относится к предложению Ирана по Ормузу, пишут СМИ - 28.04.2026, ПРАЙМ
Трамп скептически относится к предложению Ирана по Ормузу, пишут СМИ
2026-04-28T04:38+0300
2026-04-28T05:15+0300
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и его команда скептически относятся к предложению иранской стороны по открытию Ормузского пролива, утверждает газета Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных американских чиновников. Ранее портал Axios со ссылкой на американского чиновника и еще два осведомленных источника сообщал, что Иран предложил США сделку, предполагающую открытие Ормузского пролива и перенос обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок. "Трамп и его команда национальной безопасности скептически относятся к предложению Ирана о сделке, которая подразумевает открытие Ормузского пролива и приостановку обсуждений по ядерной программе", - пишет издание. По информации чиновников, Вашингтон продолжит переговоры с Тегераном и, вероятно, "в ближайшие дни" представит ответные предложения. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
04:38 28.04.2026 (обновлено: 05:15 28.04.2026)
 
WSJ: Трамп скептически относится к предложению Ирана по открытию Ормузского пролива

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и его команда скептически относятся к предложению иранской стороны по открытию Ормузского пролива, утверждает газета Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных американских чиновников.
Ранее портал Axios со ссылкой на американского чиновника и еще два осведомленных источника сообщал, что Иран предложил США сделку, предполагающую открытие Ормузского пролива и перенос обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок.
"Трамп и его команда национальной безопасности скептически относятся к предложению Ирана о сделке, которая подразумевает открытие Ормузского пролива и приостановку обсуждений по ядерной программе", - пишет издание.
По информации чиновников, Вашингтон продолжит переговоры с Тегераном и, вероятно, "в ближайшие дни" представит ответные предложения.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
 
