Трамп скептически относится к предложению Ирана по Ормузу, пишут СМИ
Трамп скептически относится к предложению Ирана по Ормузу, пишут СМИ - 28.04.2026, ПРАЙМ
Трамп скептически относится к предложению Ирана по Ормузу, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп и его команда скептически относятся к предложению иранской стороны по открытию Ормузского пролива, утверждает газета Wall Street... | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T04:38+0300
2026-04-28T04:38+0300
2026-04-28T05:15+0300
нефть
экономика
мировая экономика
сша
ормузский пролив
иран
дональд трамп
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и его команда скептически относятся к предложению иранской стороны по открытию Ормузского пролива, утверждает газета Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных американских чиновников. Ранее портал Axios со ссылкой на американского чиновника и еще два осведомленных источника сообщал, что Иран предложил США сделку, предполагающую открытие Ормузского пролива и перенос обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок. "Трамп и его команда национальной безопасности скептически относятся к предложению Ирана о сделке, которая подразумевает открытие Ормузского пролива и приостановку обсуждений по ядерной программе", - пишет издание. По информации чиновников, Вашингтон продолжит переговоры с Тегераном и, вероятно, "в ближайшие дни" представит ответные предложения. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
сша
ормузский пролив
иран
нефть, мировая экономика, сша, ормузский пролив, иран, дональд трамп
Нефть, Экономика, Мировая экономика, США, Ормузский пролив, ИРАН, Дональд Трамп
Трамп скептически относится к предложению Ирана по Ормузу, пишут СМИ
WSJ: Трамп скептически относится к предложению Ирана по открытию Ормузского пролива
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и его команда скептически относятся к предложению иранской стороны по открытию Ормузского пролива, утверждает газета Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных американских чиновников.
Ранее портал Axios со ссылкой на американского чиновника и еще два осведомленных источника сообщал, что Иран предложил США сделку, предполагающую открытие Ормузского пролива и перенос обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок.
"Трамп и его команда национальной безопасности скептически относятся к предложению Ирана о сделке, которая подразумевает открытие Ормузского пролива и приостановку обсуждений по ядерной программе", - пишет издание.
По информации чиновников, Вашингтон продолжит переговоры с Тегераном и, вероятно, "в ближайшие дни" представит ответные предложения.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.