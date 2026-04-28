В Туапсе остановили все утечки нефти после атаки ВСУ

2026-04-28T23:22+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Все утечки нефти, начавшиеся после атаки ВСУ на Туапсе, остановлены, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. Во вторник Куренков прибыл на место тушения пожара в Туапсе, возникшего после атаки ВСУ по нефтехранилищам. "Многое сделано, уже все те истечения, которые могли быть, они затомпонированы, многие элементы будут еще проводиться, в том числе сегодня ночью", - сказал Куренков на видео, которое распространил Telegram-канал "Рен ТВ". Оперативный штаб во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на НПЗ. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания.

