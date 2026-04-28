https://1prime.ru/20260428/ukraina-869496779.html

"Вызывает смех": в США резко ответили на слова о победе Украины над Россией

Заявления европейских лидеров о предполагаемом поражении России в конфликте на Украине вызваны отчаянием, заявил американский политолог Гарланд Никсон в... | 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T07:13+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg

МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Заявления европейских лидеров о предполагаемом поражении России в конфликте на Украине вызваны отчаянием, заявил американский политолог Гарланд Никсон в интервью на YouTube-канале The Duran."То, что мы слышим не соответствуют тому, что происходит на украинском поле боя. Мы слышали от некоторых представителей политического класса в Европе, что русские проиграют, а Украина победит. Это отказ со стороны США и их союзников по НАТО принять реальность. Я думаю, отчасти это вызвано отчаянием. <…> То, что мы наблюдаем, почти вызывает смех, если бы не было так опасно: люди смотрят на реальность и говорят прямо противоположное", — предупредил он.Европейские лидеры не раз высказывались о предполагаемой победе Украины, что регулярно приводило к недоумению даже среди западной общественности.На прошлой неделе президент России Владимир Путин выразил уверенность, что задачи специальной военной операции на Украине будут выполнены. Он также подчеркнул, что Россия готова к мирным переговорам, что требует детального обсуждения всех элементов предлагаемого плана.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснял, что киевское руководство должно принять решение и начать переговоры. Возможность самостоятельного принятия решений Киевом уменьшается по мере наступления ВС России, что является принуждением к мирному разрешению конфликта. Продолжение военных действий для Киева является бессмысленным и опасным.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

