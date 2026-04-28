"Вызывает смех": в США резко ответили на слова о победе Украины над Россией - 28.04.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Вызывает смех": в США резко ответили на слова о победе Украины над Россией
2026-04-28T07:13+0300
07:13 28.04.2026
 
"Вызывает смех": в США резко ответили на слова о победе Украины над Россией

Политолог Никсон: отказ признать реальность ситуации на Украине говорит об отчаянии Запада

© РИА Новости . Виктор Антонюк
Работа в зоне проведения спецоперации
Работа в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2026
Работа в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
© РИА Новости . Виктор Антонюк
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Заявления европейских лидеров о предполагаемом поражении России в конфликте на Украине вызваны отчаянием, заявил американский политолог Гарланд Никсон в интервью на YouTube-канале The Duran.
"То, что мы слышим не соответствуют тому, что происходит на украинском поле боя. Мы слышали от некоторых представителей политического класса в Европе, что русские проиграют, а Украина победит. Это отказ со стороны США и их союзников по НАТО принять реальность. Я думаю, отчасти это вызвано отчаянием. <…> То, что мы наблюдаем, почти вызывает смех, если бы не было так опасно: люди смотрят на реальность и говорят прямо противоположное", — предупредил он.
Европейские лидеры не раз высказывались о предполагаемой победе Украины, что регулярно приводило к недоумению даже среди западной общественности.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин выразил уверенность, что задачи специальной военной операции на Украине будут выполнены. Он также подчеркнул, что Россия готова к мирным переговорам, что требует детального обсуждения всех элементов предлагаемого плана.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснял, что киевское руководство должно принять решение и начать переговоры. Возможность самостоятельного принятия решений Киевом уменьшается по мере наступления ВС России, что является принуждением к мирному разрешению конфликта. Продолжение военных действий для Киева является бессмысленным и опасным.
