https://1prime.ru/20260428/ukraina-869507947.html

Произошедшее на фронте вызвало ужас на Украине

Депутат Рады Марьяна Безуглая раскритиковала ужасные условия, в которых украинские солдаты находятся на фронте."Голод военных ВСУ на позициях - это системная...

2026-04-28T14:19+0300

спецоперация на украине

украина

всу

в мире

рада

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860918851_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_266cd0b0dbc4707aafef5202e4f8a46f.jpg

МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Депутат Рады Марьяна Безуглая раскритиковала ужасные условия, в которых украинские солдаты находятся на фронте."Голод военных ВСУ на позициях - это системная проблема, а не частный случай", — цитирует ее издание "Страна.ua".Поводом стало сообщение в одной из соцсетей жены украинского военного, которая опубликовала фото сильно похудевшего мужа. По ее словам, о подобном пишут многие родные украинских военных.В марте РИА Новости опубликовали радиоперехват, в котором сообщалось, что солдаты ВСУ теряют сознание от голода на позициях в Запорожской области.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

