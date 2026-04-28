Рубль снижается к юаню на Мосбирже после двух дней роста

2026-04-28T15:57+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю повышается во вторник, корректируя падение предыдущих двух сессий, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.14 мск повышался на 2 копейки (+0,2%), до 10,96 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,90-10,98 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 75,3 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 75,02 рубля. РУБЛЬ ПРИТОРМОЗИЛ Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю во вторник слегка повышается. Прохождение пика налогового периода апреля могло лишить рубль поддержки, и он корректируется вниз. "Курс инвалют уходит вверх, сигнализируя о смене вектора. Апрельское укрепление рубля, судя по всему, начинает корректироваться. Главный операционный фактор — ожидание конкретных цифр майских операций Минфина, которые почти наверняка будут покупками", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,25% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,29% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.12 мск повышалась на 3,3%, до 105,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,4%, до 98,9 пункта. ПРОГНОЗЫ С 8 мая Банк России начнет покупки валюты по бюджетному правилу – впервые с 2022 года, говорит Алексей Михеев из компании "ВТБ Мои Инвестиции". "Напомним, что в 2023 году покупки должны были проводиться исходя из цен на нефть, но фактически не проводились из-за приостановки зеркалирования этих покупок со стороны ЦБ. Сейчас ЦБ продает валюты на 4,6 миллиарда рублей в день, эта сумма будет еще меньше во втором полугодии. Когда операции Минфина по бюджетному правилу возобновятся, суммарно ЦБ будет покупать валюты не менее чем на 10 миллиардов рублей в день. Это будет кардинальный поворот для валютного рынка", - считает он. Наиболее вероятный диапазон для доллара на ближайшие дни - 75,5–79 рублей с постепенным тяготением к верхней границе коридора, полагает Силаев. "Нижнюю планку удерживает в основном остаточный юаневый профицит, а верхнюю формируют предстоящие покупки валюты Минфина с накопленным отложенным объемом. Быстрая деэскалация вокруг Ормуза способна резко снизить нефтяные цены", - добавляет он.

