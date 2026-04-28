"Этого уже недостаточно": на Западе забили тревогу из-за ситуации в Киеве

На Украину усиливается давление после утверждения европейского кредита на сумму 90 миллиардов евро, сообщает издание Berliner Zeitung. | 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T07:09+0300

МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. На Украину усиливается давление после утверждения европейского кредита на сумму 90 миллиардов евро, сообщает издание Berliner Zeitung."Конфликт на Украине обостряется в финансовом плане: ЕС вкладывает миллиарды, но этого уже недостаточно. Из-за того, что Европа вмешивается, — а США уходят, — надвигается следующий кризис. <…> Это происходит на фоне одобрения Европейским союзом на прошлой неделе кредитов Украине на сумму 90 миллиардов евро. <…> Растущая зависимость от европейских фондов одновременно усиливает давление на украинское руководство с целью завоевания доверия доноров", — указывается в материале.По информации издания, при нынешних обстоятельствах Украина не может решить все свои проблемы только с помощью предоставленных ЕС средств. Также подчеркивается, что дефицит финансирования страны оказался значительно больше, чем изначально ожидалось.Ранее, в четверг, государства ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит украинскому правительству на сумму 90 миллиардов евро. Украина будет обязана возвратить ссуду только в случае выплаты неких "репараций" от России.Комментарий по этому поводу дал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, заявив, что вопреки "нелепой логике Брюсселя" эти средства не будут компенсированы Россией, а покроются за счет европейских налогоплательщиков.

