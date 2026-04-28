https://1prime.ru/20260428/zelenskiy-869497154.html
"Никакого мира не будет": в Киеве поднялся переполох из-за хода Зеленского
Решение Владимира Зеленского о продлении мобилизации подтвердило, что киевское руководство продолжает курс на разрушение украинского общества, заявил в эфире... | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T07:15+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Решение Владимира Зеленского о продлении мобилизации подтвердило, что киевское руководство продолжает курс на разрушение украинского общества, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Никакого мира не будет. Абсолютно не будет мира. Вдумайтесь, что <…> говорит Зеленский! Он продлевает "могилизацию" и мобилизацию. <…> По сути, Зеленский и его окружение полностью разрушают основы существования народа", — отметил он.Вчера Зеленский внес в Верховную раду законопроекты, предлагающие продление режима военного положения и всеобщей мобилизации на Украине.С 2022 года на Украине действует режим военного положения и мобилизационные меры. Ссылаясь на это, Зеленский отменил президентские выборы, которые должны были состояться в 2024 году по окончании его срока правления.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Соскин: продление мобилизации Зеленским подрывает основу украинского общества