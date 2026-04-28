Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Никакого мира не будет": в Киеве поднялся переполох из-за хода Зеленского - 28.04.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Никакого мира не будет": в Киеве поднялся переполох из-за хода Зеленского
2026-04-28T07:15+0300
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Решение Владимира Зеленского о продлении мобилизации подтвердило, что киевское руководство продолжает курс на разрушение украинского общества, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Никакого мира не будет. Абсолютно не будет мира. Вдумайтесь, что &lt;…&gt; говорит Зеленский! Он продлевает "могилизацию" и мобилизацию. &lt;…&gt; По сути, Зеленский и его окружение полностью разрушают основы существования народа", — отметил он.Вчера Зеленский внес в Верховную раду законопроекты, предлагающие продление режима военного положения и всеобщей мобилизации на Украине.С 2022 года на Украине действует режим военного положения и мобилизационные меры. Ссылаясь на это, Зеленский отменил президентские выборы, которые должны были состояться в 2024 году по окончании его срока правления.
Соскин: продление мобилизации Зеленским подрывает основу украинского общества

