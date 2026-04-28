В Киеве ужаснулись ультиматуму Мерца Зеленскому - 28.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
В Киеве ужаснулись ультиматуму Мерца Зеленскому
2026-04-28T08:55+0300
2026-04-28T09:42+0300
спецоперация на украине
украина
германия
владимир зеленский
европа
фридрих мерц
ес
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Слова канцлера Германии Фридриха Мерца об уступках территорий стали ультиматумом Владимиру Зеленскому, написала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель."Мерц открыто признал то, о чем шептались многие в Европе: Украине, возможно, придется смириться с безвозвратной потерей части своей территории в рамках любого будущего мирного соглашения с Россией", — говорится в ее публикации в соцсети X.Она подчеркнула, что такое заявление — это откровенное послание из Берлина: территориальные уступки могут стать ценой европейского будущего.Вчера Мерц заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки ради заключения мирного соглашения и вступления в Евросоюз. По его словам, Киеву может потребоваться провести референдум по этому вопросу, после чего Зеленский якобы может сказать жителям Украины: "Я открыл вам путь в Европу".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
08:55 28.04.2026 (обновлено: 09:42 28.04.2026)
 
В Киеве ужаснулись ультиматуму Мерца Зеленскому

Мендель: слова Мерца об уступках территорий стали ультиматумом Зеленскому

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Слова канцлера Германии Фридриха Мерца об уступках территорий стали ультиматумом Владимиру Зеленскому, написала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.

"Мерц открыто признал то, о чем шептались многие в Европе: Украине, возможно, придется смириться с безвозвратной потерей части своей территории в рамках любого будущего мирного соглашения с Россией", — говорится в ее публикации в соцсети X.
Она подчеркнула, что такое заявление — это откровенное послание из Берлина: территориальные уступки могут стать ценой европейского будущего.

Вчера Мерц заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки ради заключения мирного соглашения и вступления в Евросоюз. По его словам, Киеву может потребоваться провести референдум по этому вопросу, после чего Зеленский якобы может сказать жителям Украины: "Я открыл вам путь в Европу".
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала