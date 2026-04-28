В Киеве ужаснулись ультиматуму Мерца Зеленскому
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Слова канцлера Германии Фридриха Мерца об уступках территорий стали ультиматумом Владимиру Зеленскому, написала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.
"Мерц открыто признал то, о чем шептались многие в Европе: Украине, возможно, придется смириться с безвозвратной потерей части своей территории в рамках любого будущего мирного соглашения с Россией", — говорится в ее публикации в соцсети X.
Она подчеркнула, что такое заявление — это откровенное послание из Берлина: территориальные уступки могут стать ценой европейского будущего.
Вчера Мерц заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки ради заключения мирного соглашения и вступления в Евросоюз. По его словам, Киеву может потребоваться провести референдум по этому вопросу, после чего Зеленский якобы может сказать жителям Украины: "Я открыл вам путь в Европу".
