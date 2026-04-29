Алжир считает ОПЕК и ОПЕК+ основой стабильности мирового нефтяного рынка
2026-04-29T23:04+0300
КАИР, 29 апр - ПРАЙМ. ОПЕК и ОПЕК+ являются основой стабильности мирового нефтяного рынка, Алжир привержен этим организациям, заявило министерство энергетики и горнодобывающей промышленности страны. "Алжир со всей стойкостью и решимостью подчеркивает свою приверженность ОПЕК и ОПЕК+, которые представляют собой основу стабильности мирового рынка нефти", - говорится в заявлении. Эмиратское информационное госагентство WAM ранее сообщало, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях ОАЭ.
Минэнерго Алжира: ОПЕК и ОПЕК+ являются основой стабильности мирового нефтяного рынка