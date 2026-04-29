АТОР прогнозирует сокращение выездного турпотока из России

По итогам текущего года ожидается сокращение выездного турпотока из России из-за конфликта на Ближнем Востоке на 7%, до 12,5 миллиона поездок, сообщает...

2026-04-29T09:06+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. По итогам текущего года ожидается сокращение выездного турпотока из России из-за конфликта на Ближнем Востоке на 7%, до 12,5 миллиона поездок, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). "В 2026 году из-за кризиса на Ближнем Востоке ожидается падение на 7%, до 12,5 миллиона поездок", - рассказали в АТОР на основе данных аналитического обзора выездного туризма, который представили в компании Fun&Sun. При этом в туроператоре прогнозируют, что с 2027 на рынке выездного туризма возобновится рост со средним темпом 3,5% в год. "Основными драйверами такого роста станут выход на российский рынок новых авиакомпаний и запуск прямого авиасообщения по новым направлениям", - цитирует АТОР. При этом внутренний туризм, по данным туроператора, продолжает расти в среднем на 8,5% в год. В свою очередь туроператор советует агентам расширять географию продаж на Кавказ, Алтай, обновленные курорты юга России. "А также активнее продвигать событийный, гастро- и велнес-туризм и другие нишевые направления, играя на факторе сложности самостоятельного конструирования таких поездок", - говорят в АТОР. Также в обзоре обращают внимание на то, что лидером среди зарубежных направлений остается Турция, однако ее доля в общем выездном потоке из России сократилась в прошлом году до 35% с 43%, а абсолютное число поездок снизилось на 6%. Там выделяют альтернативные направления, которые показали взрывной рост. Так, турпоток во Вьетнам увеличился в девять раз, в Египет - на 46%, в Китай – на 43%, в Абхазию – на 76%.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

