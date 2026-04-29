СМИ: Трамп обсудил с руководителями нефтегазовых компаний рост цен на нефть

2026-04-29T15:41+0300

ВАШИНГТОН, 29 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп провел встречу с руководителями нефтегазовых компаний для обсуждения роста цен на нефть из-за конфликта в Иране и ряда других вопросов, сообщил в среду портал Axios со ссылкой на источники. "Президент Дональд Трамп и его ближайшие соратники во вторник встретились в Белом доме с руководителями нефтегазовых компаний, чтобы обсудить последствия конфликта с Ираном для энергетики, а также другие вопросы", - пишет портал. Источник, знакомый с ходом встречи, рассказал порталу, что на ней присутствовали глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, министр финансов Скотт Бессент, а также спецпосланники президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Представитель компании Chevron подтвердил порталу, что ее глава Майк Вирт также участвовал во встрече. При этом, по словам неназванного американского чиновника, на встрече также обсуждали добычу энергоресурсов в США, ситуацию в Венесуэле, фьючерсы на нефть, а также природный газ и судоходство. "Президент часто встречается с руководителями энергетических компаний, чтобы узнать их мнение о внутреннем и международном энергетических рынках", - заявил чиновник порталу. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

