https://1prime.ru/20260429/bild-869551178.html
Металлургическая компания Stecher на юге ФРГ заявила о банкротстве
Металлургическая компания Stecher на юге ФРГ заявила о банкротстве - 29.04.2026, ПРАЙМ
Металлургическая компания Stecher на юге ФРГ заявила о банкротстве
Немецкая группа компаний Stecher Drehtechnik GmbH, поставляющая компоненты из нержавеющей стали для промышленности ФРГ, подала заявление о банкротстве на фоне... | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T19:08+0300
2026-04-29T19:08+0300
2026-04-29T19:08+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
германия
ближний восток
иран
bild
https://cdnn.1prime.ru/img/83423/21/834232123_0:251:2751:1798_1920x0_80_0_0_ba55da95e1952c94c354f5c376d34cc7.jpg
БЕРЛИН, 29 апр - ПРАЙМ. Немецкая группа компаний Stecher Drehtechnik GmbH, поставляющая компоненты из нержавеющей стали для промышленности ФРГ, подала заявление о банкротстве на фоне экономических трудностей, вызванных эскалацией на Ближнем Востоке, сообщает газета Bild со ссылкой на финансового директора Stecher Марвина Мюллера. "Это была последняя капля… Все больше и больше клиентов заявляли, что пока не будут делать никаких инвестиций, сами они оказались в убытке. Твердо запланированные заказы были приостановлены… Теперь мы подали заявление о банкротстве", - приводит газета слова Мюллера. Stecher Drehtechnik, расположенная на юге страны в федеральной земле Баден-Вюртемберг, поставляет сложные токарные детали из нержавеющей стали для предприятий по производству продуктов питания, фармацевтических производств, а также водяных насосов и грузовых автомобилей. Как уточняет Bild, из-за эскалации вокруг Ирана выручка предприятия упала с 35 до 25 миллионов евро. При этом, по словам Мюллера, ущерб группе компаний также нанесли высокие цены на электроэнергию. По информации издания, рабочие места 175 сотрудников, которые работают в компании, оказались под угрозой. Однако 125 других сотрудников, занятых на предприятиях компании в Турции и Румынии, все еще остаются вне зоны риска потерять свои рабочие места. Институт экономических исследований имени Лейбница в Галле (IWH) сообщил 9 апреля, что число корпоративных банкротств в Германии за прошлый квартал достигло самого высокого уровня среди квартальных показателей более чем за 20 лет. Из-за эскалации на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
германия
ближний восток
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83423/21/834232123_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_19509b0db333e59cd227922565db0a3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, германия, ближний восток, иран, bild
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, Bild
Металлургическая компания Stecher на юге ФРГ заявила о банкротстве
Bild: Stecher Drehtechnik подала заявление о банкротстве