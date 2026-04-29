https://1prime.ru/20260429/bild-869551178.html

Металлургическая компания Stecher на юге ФРГ заявила о банкротстве

2026-04-29T19:08+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

германия

ближний восток

иран

bild

https://cdnn.1prime.ru/img/83423/21/834232123_0:251:2751:1798_1920x0_80_0_0_ba55da95e1952c94c354f5c376d34cc7.jpg

БЕРЛИН, 29 апр - ПРАЙМ. Немецкая группа компаний Stecher Drehtechnik GmbH, поставляющая компоненты из нержавеющей стали для промышленности ФРГ, подала заявление о банкротстве на фоне экономических трудностей, вызванных эскалацией на Ближнем Востоке, сообщает газета Bild со ссылкой на финансового директора Stecher Марвина Мюллера. "Это была последняя капля… Все больше и больше клиентов заявляли, что пока не будут делать никаких инвестиций, сами они оказались в убытке. Твердо запланированные заказы были приостановлены… Теперь мы подали заявление о банкротстве", - приводит газета слова Мюллера. Stecher Drehtechnik, расположенная на юге страны в федеральной земле Баден-Вюртемберг, поставляет сложные токарные детали из нержавеющей стали для предприятий по производству продуктов питания, фармацевтических производств, а также водяных насосов и грузовых автомобилей. Как уточняет Bild, из-за эскалации вокруг Ирана выручка предприятия упала с 35 до 25 миллионов евро. При этом, по словам Мюллера, ущерб группе компаний также нанесли высокие цены на электроэнергию. По информации издания, рабочие места 175 сотрудников, которые работают в компании, оказались под угрозой. Однако 125 других сотрудников, занятых на предприятиях компании в Турции и Румынии, все еще остаются вне зоны риска потерять свои рабочие места. Институт экономических исследований имени Лейбница в Галле (IWH) сообщил 9 апреля, что число корпоративных банкротств в Германии за прошлый квартал достигло самого высокого уровня среди квартальных показателей более чем за 20 лет. Из-за эскалации на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

германия

ближний восток

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

