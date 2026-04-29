Биолог рассказала, когда можно сажать теплолюбивую рассаду

Биолог рассказала, когда можно сажать теплолюбивую рассаду - 29.04.2026, ПРАЙМ

Биолог рассказала, когда можно сажать теплолюбивую рассаду

Для успешной высадки теплолюбивой рассады в регионах России важно ориентироваться на зоны морозостойкости, на юге страны сажать можно уже с конца апреля, в... | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T03:11+0300

2026-04-29T03:11+0300

2026-04-29T03:30+0300

ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – ПРАЙМ. Для успешной высадки теплолюбивой рассады в регионах России важно ориентироваться на зоны морозостойкости, на юге страны сажать можно уже с конца апреля, в Сибири и на Урале – во второй декаде июня, а в отдельных районах Дальнего Востока – с конца мая, рассказала РИА Новости доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории селекционно-генетических исследований полевых культур ФГБНУ "ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока имени А.К. Чайки" Наталия Мацишина. "Для успешной высадки рассады в России важно ориентироваться на зоны морозостойкости, которые определяют сроки прогрева почвы и минимизируют риск гибели растений от возвратных заморозков. Юг России - Краснодарский край, Ставрополье, Крым, Кавказ, низовья Волги - это конец апреля — середина мая. Почва здесь прогревается быстрее всего, и к началу мая риск заморозков минимален", - сказала Мацишина. Она отметила, что в Черноземье и на юге Средней полосы – это Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Ростовская области – высаживать рассаду лучше в середине - конце мая. Там тепло наступает стабильно, но возможны редкие майские похолодания. В Средней полосе, Поволжье и на Северо-Западе страны – в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Екатеринбурге – посадки стоит делать в конце мая — начале июня, для открытого грунта - после 5-10 июня. Для этих территорий характерны затяжные весны и коварные "черемуховые" холода в конце мая, добавила Мацишина. "Сибирь, Урал и Север - Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Пермь, Архангельск - вторая декада июня. Здесь самый короткий сезон. Высадка в открытый грунт до 10-12 июня крайне рискованна без капитальных укрытий. Для Дальнего Востока характерна особая климатическая картина: близость океана и муссонный характер погоды делают весну затяжной, влажной и прохладной. Даже если солнце светит ярко, почва прогревается медленно, а угроза заморозков сохраняется аномально долго", - отметила биолог. Она уточнила, что на юге Приморья лучше сажать в конце мая – начале июня. Для огурцов и перцев в открытом грунте лучше дождаться 5-10 июня. В среднем Приморье и на юге Приамурья -Уссурийск, Благовещенск, Биробиджан – посадки надо планировать на начало июня. "Хабаровский край и Сахалин - первая-вторая декада июня. На Колыме, Камчатке и юге Якутии - во второй половине июня. В этих регионах теплолюбивые культуры - томаты, перцы - выращивают преимущественно в теплицах или на "теплых грядках" с использованием биотоплива (навоза), так как без подогрева корни просто не смогут работать в холодной земле", - рассказала Мацишина. По ее словам, на Дальнем Востоке из-за высокой влажности и муссонных дождей во второй половине лета лучше сажать рассаду на максимально высокие грядки и в солнечные места. Это поможет почве быстрее прогреться весной и убережет корни от загнивания во время тайфунов в июле и августе. "Для точного планирования рекомендуется использовать интерактивную карту зон или сверяться с архивом погоды вашего города за последние 5 лет, чтобы найти дату, когда ночные температуры перестают опускаться ниже +10 °C", - добавила собеседница.

дальний восток

приморье

краснодарский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , дальний восток, приморье, краснодарский край