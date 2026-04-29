Выход ОАЭ из ОПЕК может спровоцировать другие страны покинуть организацию - 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T11:47+0300

нефть

оаэ

казахстан

нигерия

опек

cnbc

мид

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Выход Объединенных Арабских Эмиратов из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и альянса ОПЕК+ может спровоцировать другие страны покинуть организацию, передает телеканал CNBC мнение президента Lipow Oil Associates Энди Липоу (Andy Lipow). Эмиратское информационное госагентство WAM сообщило во вторник, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИДа ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны. "Уход ОАЭ - это еще одна глава в изменении состава группы. Если страны, соблюдающие квоты, устанут от тех, кто их нарушает, мы можем увидеть новые выходы, которые в итоге могут сделать ОПЕК неактуальной как картель", - заявил Липоу. Решение ОАЭ отражает давнюю проблему картеля - неравномерное соблюдение квот, передает телеканал. Ранее ОПЕК уже покидали Катар, Эквадор и Ангола, указывая на аналогичные причины. Аналитики называют потенциальными кандидатами на выход Казахстан и Нигерию. Казахстан регулярно превышает квоты, а Нигерия все больше ориентируется на внутреннюю переработку нефти, снижая зависимость от экспорта. Венесуэла также рассматривается как потенциальный кандидат, учитывая рост добычи и возможные изменения политической ситуации. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), ОАЭ добывали около 2,37 миллиона баррелей в сутки при потенциале около 4,3 миллиона. При этом OПEК+ продолжает придерживаться квот, сокращающих добычу примерно на 2 миллиона баррелей в сутки до конца года. Эксперты предупреждают, что ослабление дисциплины внутри альянса может усилить и волатильность цен на нефть. Несмотря на внутренние разногласия, некоторые аналитики отмечают, что даже при сокращении числа участников альянс остаётся важным инструментом регулирования цен на нефтяном рынке.

