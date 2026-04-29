Экс-замглавы управления Ростехнадзора получил десять лет колонии за взятки - 29.04.2026, ПРАЙМ
Экс-замглавы управления Ростехнадзора получил десять лет колонии за взятки
2026-04-29T04:57+0300
2026-04-29T05:46+0300
ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – ПРАЙМ. Суд назначил бывшему заместителя руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора 10 лет колонии за 24 эпизода взяток, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева. "Ленинским районным судом Владивостока постановлен приговор в отношении бывшего заместителя руководителя Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима", - сказала Оленева. По ее словам, также суд назначил фигуранту штраф в 5 миллионов рублей и лишил его на восемь лет права занимать должности в органах государственного надзора и контроля, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Также с осужденного взыскано в собственность государства 1,72 миллиона рублей в счет конфискации денег, полученных им в виде взятки, отметила Оленева. По ее словам, фигурант признан виновным в 24 случаях получения взяток. Экс-замруководителя управления заключили под стражу в июне 2024 года. Следственные органы сообщали, что экс-замглавы управления обвиняется в 24 эпизодах получения взяток: с февраля 2023 по март 2024 года обвиняемый получал деньги от строительных организаций за выдачу разрешений на эксплуатацию энергопринимающих установок в многоквартирных домах и других объектах недвижимости региона. Общая сумма взяток составила более 1,5 миллиона рублей.
04:57 29.04.2026 (обновлено: 05:46 29.04.2026)
 
