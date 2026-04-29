Глава Shell допустил дефицит энергоресурсов в 2027 году - 29.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260429/glava-869524764.html
Глава Shell допустил дефицит энергоресурсов в 2027 году
Глава Shell допустил дефицит энергоресурсов в 2027 году - 29.04.2026, ПРАЙМ
Глава Shell допустил дефицит энергоресурсов в 2027 году
Дефицит энергоресурсов, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, может затронуть и 2027 год, заявил глава компании Shell Ваэль Саван. | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T00:43+0300
2026-04-29T00:43+0300
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Дефицит энергоресурсов, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, может затронуть и 2027 год, заявил глава компании Shell Ваэль Саван. "Баланс спроса и предложения будет оставаться напряженным как минимум в ближайшие месяцы, если не дольше - возможно, в течение следующего года и более. Рынки уже сейчас испытывают дефицит: около 900 миллионов баррелей не были добыты и компенсируются за счет запасов, уровень которых снижается. Это приводит к сокращению спроса и переходу на альтернативные виды топлива, и речь идет не только о нефти, но и о СПГ (сжиженном природном газе - ред.)", - сказал он в интервью Bloomberg TV. Глава Shell подчеркнул, что около 20% мирового производства СПГ приходится на Ближний Восток, и перебои в регионе происходят на фоне устойчивого роста глобального спроса на энергию, в том числе со стороны технологического сектора и развития искусственного интеллекта. Он также отметил, что текущий кризис подчеркивает необходимость инвестиций во все виды энергетики, чтобы обеспечить растущий мировой спрос и энергетическую безопасность. Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
ближний восток
ормузский пролив
ПРАЙМ
нефть, ближний восток, ормузский пролив, shell
Энергетика, Нефть, Экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, Shell
00:43 29.04.2026
 
Глава Shell допустил дефицит энергоресурсов в 2027 году

Глава Shell Саван: дефицит энергоресурсов может затронуть и 2027 год

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Дефицит энергоресурсов, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, может затронуть и 2027 год, заявил глава компании Shell Ваэль Саван.
"Баланс спроса и предложения будет оставаться напряженным как минимум в ближайшие месяцы, если не дольше - возможно, в течение следующего года и более. Рынки уже сейчас испытывают дефицит: около 900 миллионов баррелей не были добыты и компенсируются за счет запасов, уровень которых снижается. Это приводит к сокращению спроса и переходу на альтернативные виды топлива, и речь идет не только о нефти, но и о СПГ (сжиженном природном газе - ред.)", - сказал он в интервью Bloomberg TV.
Глава Shell подчеркнул, что около 20% мирового производства СПГ приходится на Ближний Восток, и перебои в регионе происходят на фоне устойчивого роста глобального спроса на энергию, в том числе со стороны технологического сектора и развития искусственного интеллекта.
Он также отметил, что текущий кризис подчеркивает необходимость инвестиций во все виды энергетики, чтобы обеспечить растущий мировой спрос и энергетическую безопасность.
Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьБЛИЖНИЙ ВОСТОКОрмузский проливShell
 
 
