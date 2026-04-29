В России утвердили новый ГОСТ для торговых точек и ПВЗ
2026-04-29T11:30+0300
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. В России утвержден обновленный стандарт классификации предприятий торговли, который включает пункты выдачи заказов (ПВЗ), постаматы и другие торговые форматы, сообщает Роскачество. "Ключевым нововведением стандарта стало включение в классификацию объектов логистической инфраструктуры и цифровых посреднических платформ. Даны отличительные признаки для распределительных и сортировочных центров, пунктов приема и выдачи заказов (ПВЗ), постаматов", - говорится в сообщении Роскачества. Так, согласно новому стандарту, все многообразие торговых форматов распределено по категориям в зависимости от масштаба деятельности. В то же время в документе зафиксированы характеристики крупных предприятий — таких как гипермаркет, супермаркет (универсам) и магазин-склад. "Также подробно описаны параметры малых объектов, играющих важнейшую роль в обеспечении повседневного спроса населения. К последним отнесены минимаркеты, торговые павильоны и палатки, киоски, а также мобильные (нестационарные) торговые объекты", - сказали в организации. Отмечается, что принятие новой редакции стандарта отражает структурные изменения рынка, связанные с бурным ростом электронной коммерции. В связи с этим документ призван унифицировать подходы к учету, планированию и развитию как традиционной, так и цифровой торговой инфраструктуры на территории России. Новые положения ГОСТа вступят в силу с 1 июня 2027 года.
