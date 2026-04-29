В России утвердили новый ГОСТ для торговых точек и ПВЗ - 29.04.2026, ПРАЙМ
В России утвердили новый ГОСТ для торговых точек и ПВЗ
11:30 29.04.2026
 
В России утвердили новый ГОСТ для торговых точек и ПВЗ

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. В России утвержден обновленный стандарт классификации предприятий торговли, который включает пункты выдачи заказов (ПВЗ), постаматы и другие торговые форматы, сообщает Роскачество.
"Ключевым нововведением стандарта стало включение в классификацию объектов логистической инфраструктуры и цифровых посреднических платформ. Даны отличительные признаки для распределительных и сортировочных центров, пунктов приема и выдачи заказов (ПВЗ), постаматов", - говорится в сообщении Роскачества.
Так, согласно новому стандарту, все многообразие торговых форматов распределено по категориям в зависимости от масштаба деятельности. В то же время в документе зафиксированы характеристики крупных предприятий — таких как гипермаркет, супермаркет (универсам) и магазин-склад.
"Также подробно описаны параметры малых объектов, играющих важнейшую роль в обеспечении повседневного спроса населения. К последним отнесены минимаркеты, торговые павильоны и палатки, киоски, а также мобильные (нестационарные) торговые объекты", - сказали в организации.
Отмечается, что принятие новой редакции стандарта отражает структурные изменения рынка, связанные с бурным ростом электронной коммерции. В связи с этим документ призван унифицировать подходы к учету, планированию и развитию как традиционной, так и цифровой торговой инфраструктуры на территории России.
Новые положения ГОСТа вступят в силу с 1 июня 2027 года.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
