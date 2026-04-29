ИНК имеет потенциал для доразведки в Восточной Сибири

2026-04-29T01:04+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Иркутская нефтяная компания (ИНК) имеет потенциал для доразведки в Восточной Сибири, всего у компании 70 участков в Восточно-Сибирской нефтегазовой провинции, из них 26 месторождений, заявила член совета директоров компании Марина Седых. "Мы полностью уверены в том, что еще будем добывать долго - не только 10, но и 30–40 лет. Это точно есть, потому что Восточно-Сибирская нефтегазовая провинция еще не разведана: у нас 70 участков, из них 26 месторождений. То есть у нас впереди - доразведка", - сказала она на "Альфа-Саммите". В компании подчеркнули, что значительная часть потенциала Восточной Сибири остается нераскрытой, несмотря на уже ведущуюся добычу. Речь идет как о нефти, так и о газе. По словам Седых, развитие технологий, включая цифровые месторождения и 3D-моделирование оборудования, упрощает разработку запасов и повышает эффективность отрасли. Она также отметила, что ключевым фактором остается финансирование геологоразведки, однако при сохранении инвестиций проблем с этим направлением нет. "Если средства от добычи направляются в разведку, то все в порядке", - добавила Седых. Иркутская нефтяная компания (ИНК) - производитель и переработчик углеводородного сырья в Восточной Сибири. Компания, основанная в 2000 году, специализируется на геологическом изучении, разведке и разработке участков недр в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия).

