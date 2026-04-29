ИНК имеет потенциал для доразведки в Восточной Сибири - 29.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260429/ink-869525803.html
ИНК имеет потенциал для доразведки в Восточной Сибири
ИНК имеет потенциал для доразведки в Восточной Сибири - 29.04.2026, ПРАЙМ
ИНК имеет потенциал для доразведки в Восточной Сибири
Иркутская нефтяная компания (ИНК) имеет потенциал для доразведки в Восточной Сибири, всего у компании 70 участков в Восточно-Сибирской нефтегазовой провинции,... | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T01:04+0300
2026-04-29T01:04+0300
энергетика
нефть
иркутская область
красноярский край
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869525803.jpg?1777413879
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Иркутская нефтяная компания (ИНК) имеет потенциал для доразведки в Восточной Сибири, всего у компании 70 участков в Восточно-Сибирской нефтегазовой провинции, из них 26 месторождений, заявила член совета директоров компании Марина Седых. "Мы полностью уверены в том, что еще будем добывать долго - не только 10, но и 30–40 лет. Это точно есть, потому что Восточно-Сибирская нефтегазовая провинция еще не разведана: у нас 70 участков, из них 26 месторождений. То есть у нас впереди - доразведка", - сказала она на "Альфа-Саммите". В компании подчеркнули, что значительная часть потенциала Восточной Сибири остается нераскрытой, несмотря на уже ведущуюся добычу. Речь идет как о нефти, так и о газе. По словам Седых, развитие технологий, включая цифровые месторождения и 3D-моделирование оборудования, упрощает разработку запасов и повышает эффективность отрасли. Она также отметила, что ключевым фактором остается финансирование геологоразведки, однако при сохранении инвестиций проблем с этим направлением нет. "Если средства от добычи направляются в разведку, то все в порядке", - добавила Седых. Иркутская нефтяная компания (ИНК) - производитель и переработчик углеводородного сырья в Восточной Сибири. Компания, основанная в 2000 году, специализируется на геологическом изучении, разведке и разработке участков недр в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия).
иркутская область
красноярский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, иркутская область, красноярский край
Энергетика, Нефть, Иркутская область, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
01:04 29.04.2026
 
ИНК имеет потенциал для доразведки в Восточной Сибири

Иркутская нефтяная компания имеет потенциал для доразведки в Восточной Сибири

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Иркутская нефтяная компания (ИНК) имеет потенциал для доразведки в Восточной Сибири, всего у компании 70 участков в Восточно-Сибирской нефтегазовой провинции, из них 26 месторождений, заявила член совета директоров компании Марина Седых.
"Мы полностью уверены в том, что еще будем добывать долго - не только 10, но и 30–40 лет. Это точно есть, потому что Восточно-Сибирская нефтегазовая провинция еще не разведана: у нас 70 участков, из них 26 месторождений. То есть у нас впереди - доразведка", - сказала она на "Альфа-Саммите".
В компании подчеркнули, что значительная часть потенциала Восточной Сибири остается нераскрытой, несмотря на уже ведущуюся добычу. Речь идет как о нефти, так и о газе.
По словам Седых, развитие технологий, включая цифровые месторождения и 3D-моделирование оборудования, упрощает разработку запасов и повышает эффективность отрасли.
Она также отметила, что ключевым фактором остается финансирование геологоразведки, однако при сохранении инвестиций проблем с этим направлением нет. "Если средства от добычи направляются в разведку, то все в порядке", - добавила Седых.
Иркутская нефтяная компания (ИНК) - производитель и переработчик углеводородного сырья в Восточной Сибири. Компания, основанная в 2000 году, специализируется на геологическом изучении, разведке и разработке участков недр в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия).
 
ЭнергетикаНефтьИркутская областьКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала