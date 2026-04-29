Курс юаня на Мосбирже в среду снизился до 10,9 рубля

Курс китайской валюты по отношению к российской в среду опять снижался - в направлении отметки 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи. | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T22:47+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в среду опять снижался - в направлении отметки 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 7 копеек и составил 10,91 рубля. Курсовой коридор составил 10,88-11,02 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 74,91 рубля. Рубль опять прибавляет Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в среду опять снижался после паузы понедельника, когда китайская валюта притормозила в снижении. "На стороне российской валюты играют выросшие цены на нефть, а фактор возобновления покупок валюты Минфином в моменте не столь важен для рынка, учитывая, что они начнутся лишь с 8 мая", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Стоимость нефти к 21.39 мск росла на 6% - до 110,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3% - до 99 пунктов. Прогнозы В последние дни, по большому счету, на российском валютном рынке отмечается боковая динамика, считает Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз остается без изменений: по юаню торговый диапазон 10,89 —11,15 рубля, по доллару — 74,68–76,14 рубля", - считает она. В ближайшую неделю на валютном рынке не ожидается значительных курсовых колебаний, считает Никита Бредихин из Go Invest. "Скорее всего, курс продолжит консолидацию около текущих уровней. Основную поддержку рублю в этот период продолжат оказывать значительные экспортные поступления на фоне высоких цен на нефть, а также низких дисконтов для российских сортов черного золота, - добавляет он.

