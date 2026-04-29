Макрон и Шольц в начале СВО призывали Киев к капитуляции, пишут журналисты
2026-04-29T05:00+0300
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон и экс-канцлер ФРГ Олаф Шольц в начале СВО призывали Киев к капитуляции, сомневаясь, что Украина продержится больше нескольких дней, пишут немецкие журналисты Оливер Шрём и Ульрих Тиле в книге "Подрыв", которая оказалась в распоряжении РИА Новости. Владимир Зеленский в 2022 году жаловался бывшему польскому премьеру Матеушу Моравецкому на призывы некоторых европейских лидеров к капитуляции и рассказывал, что Шольц и Макрон ему регулярно звонили, пишут немецкие журналисты. "Матеуш, ты не мог бы сказать этим двум типам, чтобы они перестали призывать меня к капитуляции?" - приводят авторы книги цитату из разговора Зеленского и Моравецкого. Бывший польский премьер при этом высказывал недовольство тем, что Шольц открыто игнорировал вопросы отправки оружия на Украину и вместо этого уделял повышенное внимание высоким выбросам углекислого газа из-за конфликта, говорится в публикации. Однако на просьбу бывшего польского премьера сосредоточиться на конфликте Шольц лишь задавался вопросом о том, сколько дней украинцы "смогут продержаться?". Тем не менее, Шольц и его приближенные отрицали, что он призывал Зеленского к капитуляции. В ответе на запрос авторов руководитель бюро бывшего немецкого канцлера заявила, что якобы "ни в какой момент господин Шольц не призывал" к капитуляции. Авторы книги в интервью порталу t-online при этом заявили, что соответствующие достоверные сведения им предоставили надежные источники, в числе которых главы государств. Кроме того, помимо призывов к капитуляции, Шольц и Макрон также раздраженно реагировали на предложения увеличить объем и скорость поставок тяжелых вооружений на Украину, повышая голос при обсуждении. Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией. Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться.
РИА Новости: Макрон и Шольц в начале СВО призывали Украину к капитуляции
