Цена барреля нефти марки Brent впервые с марта превысила 117 долларов

Мировые цены на нефть усилили рост, стоимость барреля марки Brent с поставкой в июне впервые с марта превысила 117 долларов, следует из данных торгов. | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T18:13+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост, стоимость барреля марки Brent с поставкой в июне впервые с марта превысила 117 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 16.46 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 4,93% относительно предыдущего закрытия - до 116,74 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 19 марта превысил отметку в 117 долларов. Июньские фьючерсы на WTI дорожали на 4,98% - до 104,91 доллара.

