https://1prime.ru/20260429/neft-869558845.html
Цена нефти Brent превысила 120 долларов за баррель впервые с июня 2022 года
2026-04-29T23:00+0300
энергетика
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83235/59/832355969_0:309:3091:2048_1920x0_80_0_0_e95ff53a06ecd8b2dbca18567fe9e9b2.jpg
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду вечером, стоимость барреля марки Brent с поставкой в июне впервые с июня 2022 года превысила уровень в 120 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 22.45 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,73% относительно предыдущего закрытия - до 120,13 доллара за баррель, показатель впервые с 17 июня 2022 года поднялся выше отметки в 120 долларов. Июньские фьючерсы на WTI дорожали на 7,87% - до 107,79 доллара.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83235/59/832355969_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_292406b22c33048317303ba8d4d79902.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Цена нефти марки Brent превысила $120 за баррель впервые с июня 2022 года
