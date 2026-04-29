Цена нефти Brent превысила 120 долларов за баррель впервые с июня 2022 года - 29.04.2026, ПРАЙМ
Цена нефти Brent превысила 120 долларов за баррель впервые с июня 2022 года
Цена нефти Brent превысила 120 долларов за баррель впервые с июня 2022 года - 29.04.2026, ПРАЙМ
Цена нефти Brent превысила 120 долларов за баррель впервые с июня 2022 года
Мировые цены на нефть растут в среду вечером, стоимость барреля марки Brent с поставкой в июне впервые с июня 2022 года превысила уровень в 120 долларов,... | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T23:00+0300
2026-04-29T23:00+0300
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду вечером, стоимость барреля марки Brent с поставкой в июне впервые с июня 2022 года превысила уровень в 120 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 22.45 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,73% относительно предыдущего закрытия - до 120,13 доллара за баррель, показатель впервые с 17 июня 2022 года поднялся выше отметки в 120 долларов. Июньские фьючерсы на WTI дорожали на 7,87% - до 107,79 доллара.
23:00 29.04.2026
 
Цена нефти Brent превысила 120 долларов за баррель впервые с июня 2022 года

Цена нефти марки Brent превысила $120 за баррель впервые с июня 2022 года

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду вечером, стоимость барреля марки Brent с поставкой в июне впервые с июня 2022 года превысила уровень в 120 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 22.45 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,73% относительно предыдущего закрытия - до 120,13 доллара за баррель, показатель впервые с 17 июня 2022 года поднялся выше отметки в 120 долларов. Июньские фьючерсы на WTI дорожали на 7,87% - до 107,79 доллара.
