Цена нефти Brent превысила 120 долларов за баррель впервые с июня 2022 года

2026-04-29T23:00+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду вечером, стоимость барреля марки Brent с поставкой в июне впервые с июня 2022 года превысила уровень в 120 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 22.45 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,73% относительно предыдущего закрытия - до 120,13 доллара за баррель, показатель впервые с 17 июня 2022 года поднялся выше отметки в 120 долларов. Июньские фьючерсы на WTI дорожали на 7,87% - до 107,79 доллара.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

