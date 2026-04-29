ОАЭ стали первым крупным игроком на рынке нефти ОПЕК - 29.04.2026, ПРАЙМ
ОАЭ стали первым крупным игроком на рынке нефти ОПЕК
ОАЭ занимали 12% в добыче нефти ОПЕК, они стали первым крупным игроком на рынке, который покинул организацию, следует из комментария для РИА Новости директора... | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T07:16+0300
07:16 29.04.2026
 
ОАЭ стали первым крупным игроком на рынке нефти ОПЕК

Аналитик Белогорьев: ОАЭ стали первым крупным игроком на рынке нефти ОПЕК

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. ОАЭ занимали 12% в добыче нефти ОПЕК, они стали первым крупным игроком на рынке, который покинул организацию, следует из комментария для РИА Новости директора по исследованиям Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева.
ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+, сообщило во вторник эмиратское информационное госагентство WAM. Решение является стратегическим и основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны об этом выходе.
Белогорьев напомнил, что ОАЭ не были одними из основателей ОПЕК в 1960 году, они присоединились в 1967 году. Но с тех пор они считались младшим партнером Саудовской Аравии и были третьим по величине производителем нефти в организации после Саудовской Аравии и Ирака.
"На февраль 2026 года (на них - ред.) приходилось 12% добычи ОПЕК и 8% добычи ОПЕК+... Никогда раньше страна с таким уровнем добычи, да еще и растущей добычей, не выходила из организации", - сказал аналитик.
Он объяснил, что, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке, вынудившую ОАЭ снизить нефтедобычу, ее производственные мощности составляют почти 5 миллионов баррелей в сутки. При этом в феврале, с учетом соблюдения сделки ОПЕК+, страна добывала только 3,4 миллиона баррелей в сутки.
Белогорьев отметил, что ОПЕК покидали Индонезия, Катар, Эквадор, Ангола, но во всех случаях эти страны на момент их выхода из организации были второстепенными игроками на рынке нефти.
"А ОАЭ - это, конечно, игрок первой лиги, ключевой игрок. И опять же важно, что эти страны выходили, в общем-то, в состоянии слабой добычи и часто падающей. А ОАЭ выходят на фоне резкого роста добычи", - подчеркнул аналитик.
 
