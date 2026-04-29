https://1prime.ru/20260429/oae-869540619.html

Глава Минэнерго ОАЭ объяснил решение страны выйти из ОПЕК

Решение о выходе из ОПЕК было принято с учетом сделанных инвестиций в увеличение добычи нефти и газа и в нефтехимию в ОАЭ, а также с учетом международных...

2026-04-29T14:10+0300

нефть

газ

оаэ

опек

cnbc

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0f/868330839_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d4c21c5bfd3b7f2d67de1f8ff4cae770.jpg

ДУБАЙ, 29 апр - ПРАЙМ. Решение о выходе из ОПЕК было принято с учетом сделанных инвестиций в увеличение добычи нефти и газа и в нефтехимию в ОАЭ, а также с учетом международных проектов, заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в интервью телеканалу CNBC. Эмиратское информационное госагентство WAM сообщило во вторник, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИДа ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны. "У нас есть инвесторы, которые вложили средства в ОАЭ для увеличения наших производственных мощностей. Мы стремимся достичь уровня в 5 миллионов производственных мощностей к 2027 году, и это не новость, мы говорим об этом уже много лет... У нас есть газ, у нас есть нефтехимическая промышленность, у нас есть и другие ресурсы, которые мы как страна стремимся производить и извлекать из них выгоду" - заявил министр энергетики ОАЭ. Также Сухейль аль-Мазруи отметил, что решение о выходе из ОПЕК соответствует планам ОАЭ по международной экспансии в энергетической сфере. "Как вы знаете, ОАЭ — это не только местный производитель, у нас есть международные амбиции и инвестиции, и мы активно ищем возможности по всему миру. Решение выйти за рамки каких-либо ограничений важно для нас, чтобы обеспечить соответствие рыночным условиям в нужное время и в нужном темпе, с нашей точки зрения", - подчеркнул он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

