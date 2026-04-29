Аналитик рассказал, сколько просуществует ОПЕК+ после ухода ОАЭ
Аналитик рассказал, сколько просуществует ОПЕК+ после ухода ОАЭ - 29.04.2026, ПРАЙМ
Аналитик рассказал, сколько просуществует ОПЕК+ после ухода ОАЭ
ОПЕК+ после ухода ОАЭ будет существовать, пока это интересно России и Саудовской Аравии, кроме того, ОПЕК служит одной из немногих оставшихся площадок для... | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T10:15+0300
2026-04-29T10:15+0300
2026-04-29T10:15+0300
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. ОПЕК+ после ухода ОАЭ будет существовать, пока это интересно России и Саудовской Аравии, кроме того, ОПЕК служит одной из немногих оставшихся площадок для диалога ближневосточных стран с Ираном, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+, сообщило во вторник эмиратское информационное госагентство WAM. Решение является стратегическим и основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны об этом выходе. "ОПЕК от этого не развалится, потому что, в конечном итоге, ОПЕК держится на Саудовской Аравии. И это такой клуб стран, которые объединены с Саудовской Аравией. Плюс это еще... важная площадка для диалога (стран Персидского залива - ред.) с Ираном. Она одна из немногих оставшихся", - сказал Белогорьев. ОПЕК+, по его мнению, тем более будет существовать, пока в этом заинтересованы Россия и Саудовская Аравия. "Пока между этими двумя странами есть общее взаимопонимание по вопросам регулирования нефтяного рынка, соглашение будет действовать. Независимо от того, какие другие страны будут входить или выходить", - добавил Белогорьев.
саудовская аравия
оаэ
иран
нефть, саудовская аравия, оаэ, иран, опек, мид
Энергетика, Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, ИРАН, ОПЕК, МИД
Аналитик рассказал, сколько просуществует ОПЕК+ после ухода ОАЭ
Белогорьев: ОПЕК+ будет существовать, пока это интересно РФ и Саудовской Аравии
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. ОПЕК+ после ухода ОАЭ будет существовать, пока это интересно России и Саудовской Аравии, кроме того, ОПЕК служит одной из немногих оставшихся площадок для диалога ближневосточных стран с Ираном, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
ОАЭ
с 1 мая выходят из ОПЕК
и ОПЕК+, сообщило во вторник эмиратское информационное госагентство WAM. Решение является стратегическим и основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД
ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны об этом выходе.
"ОПЕК от этого не развалится, потому что, в конечном итоге, ОПЕК держится на Саудовской Аравии
. И это такой клуб стран, которые объединены с Саудовской Аравией. Плюс это еще... важная площадка для диалога (стран Персидского залива
- ред.) с Ираном
. Она одна из немногих оставшихся", - сказал Белогорьев.
ОПЕК+, по его мнению, тем более будет существовать, пока в этом заинтересованы Россия и Саудовская Аравия.
"Пока между этими двумя странами есть общее взаимопонимание по вопросам регулирования нефтяного рынка, соглашение будет действовать. Независимо от того, какие другие страны будут входить или выходить", - добавил Белогорьев.