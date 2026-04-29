https://1prime.ru/20260429/peskov-869548145.html

Песков прокомментировал возможность выхода России из ОПЕК+

2026-04-29T17:53+0300

энергетика

нефть

оаэ

рф

дмитрий песков

опек

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1d/869548056_0:94:3307:1954_1920x0_80_0_0_ac180aef24918c6c19f19961c55b1945.jpg

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность выхода России из формата ОПЕК+, подчеркнув важность сохранения диалога по балансированию энергетических рынков. "Это же не организация как таковая. Организация – это ОПЕК. А ОПЕК+ – это не организация", - отметил Песков, комментируя возможность выхода России из ОПЕК+ после решения ОАЭ покинуть формат. "Важно, чтобы формат диалога сохранился, который позволяет балансировать энергетические рынки", - добавил он. Ранее Песков сообщал, что РФ надеется, что выход ОАЭ из ОПЕК+ не приведет к завершению работы этого формата. Эмиратское информационное госагентство WAM сообщило во вторник, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИДа ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

