Песков прокомментировал возможность выхода России из ОПЕК+ - 29.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Песков прокомментировал возможность выхода России из ОПЕК+
17:53 29.04.2026
 
Песков прокомментировал возможность выхода России из ОПЕК+

Песков: важно сохранить формат диалога по балансированию энергетических рынков

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность выхода России из формата ОПЕК+, подчеркнув важность сохранения диалога по балансированию энергетических рынков.
"Это же не организация как таковая. Организация – это ОПЕК. А ОПЕК+ – это не организация", - отметил Песков, комментируя возможность выхода России из ОПЕК+ после решения ОАЭ покинуть формат.
"Важно, чтобы формат диалога сохранился, который позволяет балансировать энергетические рынки", - добавил он.
Ранее Песков сообщал, что РФ надеется, что выход ОАЭ из ОПЕК+ не приведет к завершению работы этого формата.
Эмиратское информационное госагентство WAM сообщило во вторник, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИДа ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.
