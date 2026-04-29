Песков прокомментировал возможность выхода России из ОПЕК+
2026-04-29T17:53+0300
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность выхода России из формата ОПЕК+, подчеркнув важность сохранения диалога по балансированию энергетических рынков. "Это же не организация как таковая. Организация – это ОПЕК. А ОПЕК+ – это не организация", - отметил Песков, комментируя возможность выхода России из ОПЕК+ после решения ОАЭ покинуть формат. "Важно, чтобы формат диалога сохранился, который позволяет балансировать энергетические рынки", - добавил он. Ранее Песков сообщал, что РФ надеется, что выход ОАЭ из ОПЕК+ не приведет к завершению работы этого формата. Эмиратское информационное госагентство WAM сообщило во вторник, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИДа ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.
Песков: важно сохранить формат диалога по балансированию энергетических рынков