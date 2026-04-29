Песков: Москва рассчитывает, что ОПЕК+ продолжит работу после выхода ОАЭ
2026-04-29T18:06+0300
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Москва рассчитывает, что ОПЕК+ продолжит работу после выхода ОАЭ, формат позволяет балансировать мировые энергетические рынки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы все же считаем, что ОПЕК+ это структура, которая позволяет балансировать энергорынки мировые. Мы надеемся, что структура дальше продолжит свою работу, и мы продолжим свои контакты в рамках этой структуры с нашими партнерами", - отметил Песков. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва продолжит контакты на двусторонней основе с ОАЭ по энергетическим вопросам. Эмиратское информационное госагентство WAM сообщило во вторник, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИДа ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.
Энергетика, Нефть, ОАЭ, МОСКВА, РФ, Дмитрий Песков, ОПЕК, МИД
