https://1prime.ru/20260429/peskov-869548762.html

Песков: Москва рассчитывает, что ОПЕК+ продолжит работу после выхода ОАЭ

2026-04-29T18:06+0300

энергетика

нефть

оаэ

москва

рф

дмитрий песков

опек

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/82702/50/827025099_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_20498f385bfe027aa6c3d7dc39ee2458.jpg

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Москва рассчитывает, что ОПЕК+ продолжит работу после выхода ОАЭ, формат позволяет балансировать мировые энергетические рынки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы все же считаем, что ОПЕК+ это структура, которая позволяет балансировать энергорынки мировые. Мы надеемся, что структура дальше продолжит свою работу, и мы продолжим свои контакты в рамках этой структуры с нашими партнерами", - отметил Песков. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва продолжит контакты на двусторонней основе с ОАЭ по энергетическим вопросам. Эмиратское информационное госагентство WAM сообщило во вторник, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИДа ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.

https://1prime.ru/20260429/ekspert-869544029.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

