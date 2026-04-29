Гусев рассказал о подготовке инфраструктуры для поездов в ДНР и Крым - 29.04.2026, ПРАЙМ
Гусев рассказал о подготовке инфраструктуры для поездов в ДНР и Крым
Власти готовят инфраструктуру для пассажиров поездов, следующих из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа в ДНР и Крым, согласуют графики движения и организуют... | 29.04.2026, ПРАЙМ
Гусев рассказал о подготовке инфраструктуры для поездов в ДНР и Крым

Гусев: власти готовят инфраструктуру поездов, следующих в ДНР, ЛНР и Крым

ВОРОНЕЖ, 29 апр - ПРАЙМ, Владимир Бедняк. Власти готовят инфраструктуру для пассажиров поездов, следующих из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа в ДНР и Крым, согласуют графики движения и организуют необходимые сервисы, сообщил губернатор Александр Гусев в интервью РИА Новости.
В марте министр транспорта ДНР Александр Бондаренко сообщил, что железнодорожное сообщение между Мариуполем и Воронежем через Донецк и Луганск планируется запустить к 2028 году.
"Мы совместно с федеральными органами и соседними регионами обеспечиваем подготовку инфраструктуры, согласование графиков движения и организацию необходимых сервисов для пассажиров. Основные работы планируется начать в ближайшие годы, чтобы к 2028 году обеспечить полноценное функционирование маршрута", — рассказал Гусев.
Губернатор считает, что запуск железнодорожного сообщения с ДНР, ЛНР и Крымом через территорию новых регионов поможет расширить деловые и туристические связи, даст новый толчок развития экономике и инфраструктуре региона.
 
