В Туапсе локализовали возгорание на атакованном НПЗ
2026-04-29T09:50+0300
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Возгорание на НПЗ в Туапсе локализовано, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. "Возгорание на туапсинском НПЗ локализовано. Время локализации – 07.05. В ликвидации ЧП по состоянию на утро 29 апреля участвуют 312 человек и 73 единицы техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Оперативный штаб во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на НПЗ. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания.
Оперштаб: в Туапсе локализовали пожар на атакованном НПЗ