https://1prime.ru/20260429/pozhar-869535278.html

В Туапсе локализовали возгорание на атакованном НПЗ

2026-04-29T09:50+0300

происшествия

нефть

россия

краснодарский край

нпз

мчс

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1c/869521502_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_48af768713483fd7e3f566f3b4c5511c.jpg

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Возгорание на НПЗ в Туапсе локализовано, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. "Возгорание на туапсинском НПЗ локализовано. Время локализации – 07.05. В ликвидации ЧП по состоянию на утро 29 апреля участвуют 312 человек и 73 единицы техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Оперативный штаб во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на НПЗ. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

