В ОАЭ объяснили решение о выходе из ОПЕК закрытием Ормузского пролива - 29.04.2026, ПРАЙМ
В ОАЭ объяснили решение о выходе из ОПЕК закрытием Ормузского пролива
2026-04-29T14:54+0300
Нефть, ОАЭ, Ормузский пролив, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, ОПЕК, МИД, CNBC
Глава Минэнерго ОАЭ аль-Мазрауи: решение о выходе из ОПЕК связано с закрытием Ормуза

© РИА Новости . Кирилл Зыков
Флаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби. Архивное фото
ДУБАЙ (ОАЭ), 29 апр - ПРАЙМ. Решение о выходе ОАЭ из ОПЕК непосредственно связано в том числе с фактическим закрытием Ормузского пролива для прохода танкеров, которое ограничило предложение нефти на рынке, следует из заявления министра энергетики и инфраструктуры страны Сухейля аль-Мазруи.
Эмиратское информационное госагентство WAM сообщило во вторник, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИДа ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.
"Если посмотреть на баланс спроса и предложения, на ситуацию в мире, где действуют ограничения и закрыт Ормузский пролив, то эти факторы ограничивают поток сырой нефти и конечных продуктов из Персидского залива. В этой ситуации необходимо действовать и применять стратегии, отличные от всех предыдущих", - заявил аль-Мазрауи в интервью телеканалу CNBC.
Эмиратский министр энергетики также отметил, что ОАЭ не могут и не хотят в короткий срок, "завтра", увеличить добычу нефти, поскольку, как и другие страны Персидского залива, сталкиваются всё с теми же ограничениями из-за закрытия Ормузского пролива.
"Существует ограничение и риск, на который должен обратить внимание весь мир, и этот риск — закрытие Ормузского пролива. Его необходимо открыть, необходимо обеспечить свободное движение судов", - подчеркнул он.
 
