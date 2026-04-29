Сенаторы заслушают главу ФНС Егорова на заседании палаты - 29.04.2026, ПРАЙМ
Сенаторы заслушают главу ФНС Егорова на заседании палаты
Сенаторы заслушают главу ФНС Егорова на заседании палаты

МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Сенаторы на заседании палаты в среду заслушают главу ФНС Даниила Егорова, он выступит с докладом на тему "Федеральная налоговая служба для граждан, бизнеса и государства", говорится в повестке.
Перед сенаторами также выступит председатель Совета представителей регионов Республики Индонезии Султан Бактиар Наджамудин.
В повестке заседания – ратификация нескольких международных документов: Соглашение об основах отношений между РФ и Тоголезской Республикой, Соглашение между правительством РФ и правительством Республики Никарагуа о военном сотрудничестве и межправительственное соглашение между РФ и Киргизией об условиях строительства в республике кампуса Киргизско-Российского Славянского университета имени первого президента РФ Б.Н. Ельцина.
Сенаторы рассмотрят закон, который уточняет правила использования в агитационных материалах изображений и голосов кандидатов и иных лиц, а также закрепляет возможность составления протоколов избирательных комиссий в электронном виде.
В частности, документом вводится запрет на использование в агитационном материале изображения человека и/или воспроизведение его голоса, в том числе вымышленного или умершего, включая изображение или аудиозапись, созданные с применением информационных технологий. Исключение составляют случаи, указанные в законе "Об основных гарантиях избирательных прав".
Сенаторы также рассмотрят поправки в закон "Об обращении лекарственных средств", предусматривающие проведение эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения с помощью передвижных аптечных пунктов.
Кроме того, на повестке дня — поправки в Кодекс об административных правонарушениях в части установления ответственности за нарушение запрета продажи табачной или никотиносодержащей продукции на основании информации, полученной из информационной системы мониторинга.
К рассмотрению предложен закон, согласно которому российская госкорпорация "Роскосмос" наделяется полномочиями предоставлять служебное жилье космонавтам на период их профессиональной деятельности.
Также к рассмотрению планируется закон о создании игорной зоны на территории Республики Алтай.
 
