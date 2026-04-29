Сенаторы заслушают главу ФНС Егорова на заседании палаты

Сенаторы заслушают главу ФНС Егорова на заседании палаты - 29.04.2026, ПРАЙМ

Сенаторы заслушают главу ФНС Егорова на заседании палаты

Сенаторы на заседании палаты в среду заслушают главу ФНС Даниила Егорова, он выступит с докладом на тему "Федеральная налоговая служба для граждан, бизнеса и... | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T00:22+0300

2026-04-29T00:22+0300

2026-04-29T00:22+0300

МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Сенаторы на заседании палаты в среду заслушают главу ФНС Даниила Егорова, он выступит с докладом на тему "Федеральная налоговая служба для граждан, бизнеса и государства", говорится в повестке. Перед сенаторами также выступит председатель Совета представителей регионов Республики Индонезии Султан Бактиар Наджамудин. В повестке заседания – ратификация нескольких международных документов: Соглашение об основах отношений между РФ и Тоголезской Республикой, Соглашение между правительством РФ и правительством Республики Никарагуа о военном сотрудничестве и межправительственное соглашение между РФ и Киргизией об условиях строительства в республике кампуса Киргизско-Российского Славянского университета имени первого президента РФ Б.Н. Ельцина. Сенаторы рассмотрят закон, который уточняет правила использования в агитационных материалах изображений и голосов кандидатов и иных лиц, а также закрепляет возможность составления протоколов избирательных комиссий в электронном виде. В частности, документом вводится запрет на использование в агитационном материале изображения человека и/или воспроизведение его голоса, в том числе вымышленного или умершего, включая изображение или аудиозапись, созданные с применением информационных технологий. Исключение составляют случаи, указанные в законе "Об основных гарантиях избирательных прав". Сенаторы также рассмотрят поправки в закон "Об обращении лекарственных средств", предусматривающие проведение эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения с помощью передвижных аптечных пунктов. Кроме того, на повестке дня — поправки в Кодекс об административных правонарушениях в части установления ответственности за нарушение запрета продажи табачной или никотиносодержащей продукции на основании информации, полученной из информационной системы мониторинга. К рассмотрению предложен закон, согласно которому российская госкорпорация "Роскосмос" наделяется полномочиями предоставлять служебное жилье космонавтам на период их профессиональной деятельности. Также к рассмотрению планируется закон о создании игорной зоны на территории Республики Алтай.

рф

киргизия

рф, киргизия, даниил егоров, фнс россии, фнс, роскосмос