Силуанов прокомментировал выход ОАЭ из ОПЕК

Выход Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из ОПЕК означает, что страна будет выходить на рынок нефти с тем объемом добычи, который может произвести; и в этой... | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T12:23+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Выход Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из ОПЕК означает, что страна будет выходить на рынок нефти с тем объемом добычи, который может произвести; и в этой ситуации Россия должна иметь запас прочности бюджета на случай колебания нефтяных цен, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+, сообщило во вторник эмиратское информационное госагентство WAM. Решение является стратегическим и основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена об этих намерениях. Силуанов отметил, что бюджет России в пятой части зависит от нефтегазовых доходов, и понимание конъюнктуры мирового рынка углеводородов важно для сбалансированности бюджета, бюджетной политики. "Сегодня цены на нефть высокие, завтра цены на нефть - низкие. Нужно всегда иметь подушку финансовую на случай, если мы будем меньше получать доходов от нефти и газа", - добавил он. "Вот сегодня, предположим, мы слышим, ОАЭ выходит из ОПЕК. Что это значит? Это значит, что сколько страна имеет производственных мощностей, столько она может добывать нефти и выбрасывать ее на рынок. Да, сегодня понятно, что рынок ограничен проходом через Ормузский пролив. Но что будет завтра? Что будет, если страны ОПЕК будут не скоординированно проводить общую политику, а будут осуществлять производство и добычу нефти столько, сколько есть производственных мощностей, сколько хотят? Соответственно, цены пойдут вниз", - сказал Силуанов. В такой ситуации бюджет России должен иметь соответствующий запас прочности не менее, чем на три года, подчеркнул глава Минфина. "Почему? Потому что за три года произойдет переориентация нефтедобывающих компаний на мировом рынке, потому что у некоторых компаний, особенно тех, кто добывает сланцевую нефть, себестоимость добычи высокая, в 60 (долларов за баррель - ред.) где-то, может и более даже. Поэтому, если цены на нефть упадут, то, соответственно, объем предложения будет сокращаться на рынке, соответственно, и цены будут потом восстанавливаться", - продолжил Силуанов. Он подчеркнул, что оценка и прогнозирование развития ситуации абсолютно необходимы, как на государственном уровне при формировании государственных финансов, так и на уровне личных финансов. Поэтому сбалансированность бюджета и взвешенная бюджетная политика - это ключевое условие доверия людей, отметил министр.

