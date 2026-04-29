В США предупредили о возможном росте цен на нефть - 29.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
В США предупредили о возможном росте цен на нефть
2026-04-29T07:49+0300
ВАШИНГТОН, 29 апр – ПРАЙМ. Мировые цены на нефть могут вырасти до 120 долларов за баррель в случае возобновления военных действий между США и Ираном, заявил в интервью РИА Новости директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак. "Если открытые массированные военные действия возобновятся, цена может снова взлететь до 120 долларов за баррель", - сказал Шостак. В то же время он предположил, что при продолжении перемирия баррель нефти будет стоить в диапазоне 90-95 долларов. По его словам, свою роль в этом будет играть недавнее продление освобождения от санкций в отношении уже отгруженной российской нефти. Комментируя РИА Новости объявленное президентом США Дональдом Трампом продление перемирия с Ираном, инвестор отметил, что в данном случае выражение "Плохой мир лучше хорошей войны" вполне применимо к ценам на нефтяных рынках и их влиянию на мировую экономику в целом, и на американскую, в частности. Шостак напомнил, что в ходе конфликта цена опускалась с пиковых величин в 110-115 долларов до 87-95 долларов за баррель. По его словам, во многом это было связано с высвобождением части американского стратегического нефтяного резерва, а также выводом из-под санкций довольно значительных объемов иранских и российских энергоресурсов. "Сейчас, когда прекращение огня продлено на неопределенное количество времени, наблюдаем то же эффект - цена вновь скатывается до примерно того же уровня", - добавил эксперт. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по исламской республике, откликнувшись на просьбу пакистанского руководства предоставить Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта. При этом американский лидер подчеркнул, что морская блокада всех портов Ирана пока остается в силе. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
07:49 29.04.2026
 
